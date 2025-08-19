Дипломатичний успіх Зеленського в Білому домі: як зміна тактики принесла результат

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував бездоганну поведінку під час вирішальної зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі — і це спрацювало.

Про це повідомляє Bloomberg, аналізуючи результати переговорів у Вашингтоні.

Нова тактика Зеленського у переговорах з Трампом

Зеленський кілька разів подякував Трампу за готовність до діалогу, передав листа для його дружини Меланії та навіть змінив свій звичний воєнний стиль одягу на класичний чорний костюм.

До Вашингтона він прибув не сам — разом із європейськими лідерами, які підтримали його позицію.

Така поступливість дозволила досягти прогресу: Трамп погодився, принаймні наразі, долучитися до гарантій безпеки майбутньої мирної угоди та відклав обговорення територіальних питань.

Сам Зеленський назвав зустріч “найкращою” у відносинах із Трампом і “великим кроком уперед”.

Європейські лідери також зробили ставку на лестощі, наголошуючи на ролі Трампа у зрушеннях у переговорах із Путіним.

Це наголосила, зокрема, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Трамп, своєю чергою, із задоволенням сприйняв похвалу.

Результатом стало те, що акцент у переговорах змістився: тепер саме на Росії лежить відповідальність зробити наступний крок.

Після розмови з європейськими партнерами Трамп зателефонував Путіну та анонсував підготовку саміту між російським і українським лідерами.

За словами колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, зустріч допомогла “перегорнути сторінку після Аляски”.

Хоча в майбутньому Зеленському, ймовірно, доведеться приймати складні рішення щодо територій, без жорстких гарантій безпеки поступки неможливі.

Наразі домовлено продовжити обговорення гарантій безпеки, а питання Донбасу винести на окрему зустріч Зеленського з Путіним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів заявив, що їхні результати перевершили його очікування.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, мають продовжитися переговори щодо гарантій безпеки для України.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна отримає гарантії безпеки подібні до тих, які мають країни НАТО.

