В Україні продовжує діяти державна програма Національний кешбек, яка дозволяє частково повертати витрачені кошти за покупки товарів українського виробництва та окремі послуги.

Водночас у 2026 році її умови зазнали змін, зокрема, оновлено розміри компенсацій, розширено перелік категорій, а також визначено строки нарахування і виплат.

Програма Національний кешбек: скільки діє

Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію експериментальної програми Національний кешбек на період воєнного стану. Відповідну постанову №559 від 29 квітня 2026 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, проєкт реалізовуватиметься з 1 травня 2026 року і триватиме протягом дії воєнного стану, але не довше ніж до 30 квітня 2028 року. Ініціативу підтримано за пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Програма спрямована на підтримку українського виробництва: покупцям товарів і послуг вітчизняного походження надається грошова компенсація в межах платформи Зроблено в Україні. Разом із цим уряд затвердив порядок реалізації проєкту.

Визначено, що кошти кешбеку, зараховані на спеціальний рахунок, можна використовувати з 1 липня 2026 року. Вони призначені для оплати українських товарів — зокрема продуктів харчування, ліків, медичних виробів і книжок українських видавництв, що мають ISBN.

Також ці гроші дозволено спрямовувати на благодійність, пов’язану з підтримкою оборони, ліквідацією наслідків війни та відновленням країни.

Водночас передбачені обмеження: витрачати кошти на підакцизні товари або знімати їх готівкою заборонено.

Фінансування програми здійснюється за рахунок державного бюджету. За даними уряду, Національним кешбеком щомісяця користуються до 4,8 млн українців, а загальна сума виплат уже досягла приблизно 8 млрд грн.

Відповідно до нової постанови Кабміну уточнено порядок нарахування та виплати коштів у межах програми Національний кешбек, зокрема визначено чіткі строки перерахування і залежність виплат від наявності фінансування.

Так, кешбек, нарахований за травень і червень 2026 року, планують виплатити у липні 2026-го. Водночас кошти за грудень 2026 року та грудень 2027 року мають перерахувати у лютому 2027-го та лютому 2028-го відповідно, але лише за умови, що на це будуть передбачені бюджетні ресурси.

У документі окремо прописано, що у разі відсутності коштів у держбюджеті на відповідну програму в наступному бюджетному періоді виплати можуть бути припинені. Зокрема, у такому випадку з 1 січня цього періоду припиняється саме нарахування кешбеку, а компенсацію за грудень 2026 року можуть взагалі не виплатити.

Крім того, визначено і фінальні строки дії програми: нарахування кешбеку припиняється з 1 березня 2028 року. Останні виплати, за лютий 2028-го, мають здійснити у березні того ж року.

До якого числа можна витратити кошти першого етапу

У Міністерстві економіки України уточнили строки надходження виплат у межах програми Національний кешбек за покупки, здійснені у квітні 2026 року.

Як повідомили у відомстві, нарахування за квітневий період почнуть надходити наприкінці травня. Водночас громадянам нагадали про обмежений строк використання цих коштів — їх необхідно витратити до 30 червня 2026 року, інакше невикористані залишки після завершення дедлайну автоматично повернуться до державного бюджету.

Також у міністерстві зазначили, що виплати за покупки, зроблені у травні, українці отримають уже в липні. Ці нарахування фактично відкриють новий етап функціонування програми, який стартує з 1 липня 2026 року.

У подальшому система виплат залишиться без суттєвих змін: кешбек і надалі нараховуватимуть після 20 числа кожного наступного місяця за підсумками попереднього розрахункового періоду.

