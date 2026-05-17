У Москві спалахнула масштабна пожежа після того, як місцеві жителі почули звуки вибухів у російській столиці.

Про це повідомляють російські видання та місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих пабліків, попередньо жителі Москви чули вибух, після якого спалахнула масштабна пожежа.

Густий та чорний дим спостерігається навпроти Ізмайлівського Кремля.

Згодом площа пожежі на вулиці Амурській в Москві збільшилася до 300 кв. метрів, повідомили російським виданням в оперативних службах.

Стверджується, що горять склади із оздоблювальними матеріалами.

У Москві перекрили рух транспорту Північно-Східною хордою в обидві сторони. Водіїв просять обирати шляхи об’їзду, уточнили у місцевому Департаменті транспортної інфраструктури.

Як стверджують Telegram-канали, ударні дрони продовжують літати у повітряному просторі Росії. Наголошується, що на Росію зараз летить близько 200 безпілотників.

