Аліна Гросу розкрила, як назвала новонародженого сина. Ім’я малюка співачка зашифрувала за допомогою емодзі.

Артистка опублікувала відео у квітковій сукні та запропонувала підписникам самостійно скласти ім’я хлопчика з підказок. Згодом Гросу підтвердила, що сина назвали Марк-Габріель.

— Друзі мої, ну, дуже швидко ви все розгадали, — написала артистка.

Ім’я вона зашифрувала за допомогою емодзі: машина означала літеру М, арфа — А, робот — Р, кіт — К. Друга частина імені складалася з картинок у вигляді гриба, акули, білочки, руки, індика, екрану, ліхтарика та м’якого знака.

У дописі співачка пояснила, що обрала для дитини подвійне ім’я, оскільки в багатьох країнах замість по батькові використовують middle name (друге імʼя).

Реакція мережі

У коментарях підписники активно обговорюють вибір співачки, однак сама Гросу зазначила, що детальніше про це розповість пізніше.

Також шанувальники засипали Аліну компліментами та звернули увагу, що після народження первістка вона “ще більше розквітла”.

Нагадаємо, про народження сина співачка повідомила 17 квітня. За словами артистки, хлопчик народився в Україні вагою майже 4,7 кг та зростом 58 см. Разом із цією новиною вона презентувала пісню Колискова, яку написала під час вагітності.

