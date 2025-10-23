Представники США все ще готові зустрітися з росіянами, попри санкції проти Роснефті та Лукойла, які запровадила адміністрація президента Дональда Трампа.

Про це повідомив американський державний секретар Марко Рубіо, передає CNN.

Зустріч США з РФ попри санкції: позиція Вашингтона

Рубіо зауважив, що його попередня розмова з російським очільником МЗС Сергієм Лавровим була “гарна”, і він хотів би продовжити обговорення з ним.

Зараз дивляться

– Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру, – пояснив держсекретар США.

Він додав, що президент США Дональд Трамп неодноразово за кілька останніх місяців казав, що в якийсь момент йому доведеться відреагувати, якщо прогресу щодо мирної угоди з РФ не буде.

– Сьогодні він вирішив щось зробити, – прокоментував ситуацію Марко Рубіо.

Нагадаємо, Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній (Роснефті та Лукойла), та заявив, що відчув, що для цього настав час.

Крім того, американський лідер повідомив, що скасував зустріч із лідером Кремля Володимиром Путіним, бо не відчуває, що це призведе до необхідних результатів.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.