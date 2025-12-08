Президент США Дональд Трамп заявив, що “безсилі європейці” можуть лише злитися, поки їх справедливо відсувають від участі в мирних переговорах щодо України.

Про це він написав у мережі Truth Social.

Трамп назвав європейських лідерів “безсилими”

– Безсилі європейці можуть лише обурюватися, що Трамп справедливо відсторонює їх від угоди з Україною…, — написав президент США.

Він додав репост колонки у виданні New York Post. У колонці автори зазначають, що у питанні війни в Україні європейські країни перевернули звичний порядок ведення міжнародних справ.

Зараз дивляться

Вони наголошують, що конфлікт зайшов у глухий кут, а в лютому виповниться чотири роки від початку повномасштабного вторгнення.

За їхніми словами, якщо бойові дії триватимуть, Росія нібито може отримати перевагу.

– Фірма Witkoff, Rubio & Kushner запропонувала мирний план із 28 пунктів, який міг би забезпечити американські інтереси, стабілізувати відносини з Росією та встановити новий баланс сил. Згідно з угодою, Україна зберігає свій суверенітет і може приєднатися до Європейського Союзу, – сказано в повідомленні.

У колонці також зазначається, що Росія зберігає східні території України, які до початку війни були переважно російськомовними, а також Крим, який вона утримує з 2014 року, разом із його ключовими чорноморськими портами.

Автори додають, що ні Україна не приєднається до НАТО, ні Альянс не вводитиме свої війська на українську територію.

Водночас Україна отримає гарантії безпеки НАТО, а її Збройні сили стануть понад ніж удвічі більшими, ніж були до повномасштабного вторгнення, що перетворить країну на буферну державу з певними перевагами.

Окремо наголошується, що Росія має більше населення, ніж Україна, і поки Київ залежить від підтримки інших держав, Москва продовжує утримувати свою воєнну економіку.

– Відсутність мирної угоди означає більше війни, яку європейці не можуть підтримувати самостійно, і яку Україна не може виграти. Обструкція Європою угоди Трампа — це подарунок Путіну, – наголошується у колонці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.