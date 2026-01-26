Європа має бути повноцінно представлена на переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки йдеться про загальноєвропейську безпеку.

Про це заявив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Вадефуль про мирні переговори

За словами Йоганна Вадефуля, поява сигналів про прямі переговори між Україною та Росією за посередництва США є важливою, однак Європа має обов’язково брати в них участь.

Він наголосив, що нинішня ситуація в Україні залишається критичною: після цілеспрямованих атак Росії на цивільну інфраструктуру в умовах морозів мільйон людей залишилися без електроенергії, а сотні тисяч — без опалення.

Очільник МЗС ФРН наголосив, що питання миру в Україні напряму стосується безпеки всієї Європи, тому європейські країни мають бути присутні за столом переговорів.

Окрему увагу Вадефуль зосередив на Балтійському регіоні, який, за його словами, є однією з головних точок гібридних загроз з боку Росії.

Він зазначив, що саме там особливо гостро постає питання захисту критичної інфраструктури та протидії російському тіньовому флоту.

Міністр також наголосив на важливості трансатлантичної співпраці, водночас зазначивши, що Європа повинна брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

