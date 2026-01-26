Европа должна быть полноценно представлена на переговорах о прекращении войны в Украине, поскольку речь идет об общеевропейской безопасности.

Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.

Вадефуль о мирных переговорах

По словам Йоганна Вадефуля, появление сигналов о прямых переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США является важным, однако Европа должна обязательно принимать в них участие.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине остается критической: после целенаправленных атак России на гражданскую инфраструктуру в условиях морозов миллион человек остались без электроэнергии, а сотни тысяч — без отопления.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что вопрос мира в Украине напрямую касается безопасности всей Европы, поэтому европейские страны должны присутствовать за столом переговоров.

Особое внимание Вадефуль уделил Балтийскому региону, который, по его словам, является одной из главных точек гибридных угроз со стороны России.

Он отметил, что именно там особенно остро стоит вопрос защиты критической инфраструктуры и противодействия российскому теневому флоту.

Министр также подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества, одновременно отметив, что Европа должна брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

