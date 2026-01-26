Російський диктатор Володимир Путін навмисно затягує мирний процес і не готовий іти на компроміс, використовуючи переговори для уникнення посилення тиску з боку Заходу.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін затягує мирні переговори: оцінка ISW

Аналітики ISW зазначають, що кремлівські чиновники продовжують публічно декларувати відданість початковим воєнним цілям Росії, одночасно відкидаючи західні гарантії безпеки для України.

На тлі повідомлень про можливе відновлення переговорів у форматі Україна–РФ–США в Абу-Дабі на початку лютого Москва знову повторює вимоги щодо так званих першопричин війни.

Серед них — нейтральний та без’ядерний статус України, відмова від безпекових союзів, усунення чинної української влади та заперечення присутності іноземних миротворців.

У ISW звертають увагу, що Кремль намагається використати нечіткі результати попередніх контактів зі США для імітації прогресу та створення ілюзії домовленостей, яких фактично не існує.

Окремо аналітики наголошують на заявах речника Кремля Дмитра Пєскова, який дав зрозуміти, що участь Росії у переговорах має на меті передусім уникнення жорсткішого тиску з боку Сполучених Штатів.

В ISW вважають це непрямим визнанням вразливості Росії до посилення санкцій та військової підтримки України.

Інститут наголошує, що Кремль не демонструє жодних ознак готовності до реального миру, а затягування переговорів є частиною стратегії Путіна збереження війни на вигідних для себе умовах.

