Багаторічний контроль ізраїльських спецслужб над системою дорожнього відеоспостереження Тегерана став ключовим фактором у виявленні точного місцеперебування верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в день атаки.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на двох співрозмовників, які обізнані з операцією.

Що допомогло ліквідувати лідера Ірану

Зображення з тегеранських камер у реальному часі передавалися до Ізраїлю через зашифровані канали. Особливу роль відіграла камера, що давала можливість відстежувати пересування охорони та розпорядок дня у закритому урядовому кварталі.

Використання складних алгоритмів дозволило автоматизувати збір досьє на кожного охоронця, включаючи їхні домашні адреси, графіки чергувань, маршрути пересування та дані про осіб, яких вони супроводжують.

Розвідники використовували концепцію “моделі життя”, де дані з дорожніх камер були лише одним з сотень джерел інформації. У сукупності це дозволило з точністю до хвилини визначити час перебування Хаменеї в офісі в день атаки та ідентифікувати його оточення.

Ізраїльські сили вивели з ладу близько десяти веж стільникового зв’язку в районі вулиці Пастера. Через штучне перевантаження ліній телефони охорони були постійно зайняті, що унеможливило отримання будь-яких попереджень про атаку.

– Задовго до того, як впали бомби, ми знали Тегеран як Єрусалим. Коли ти знаєш місце так само добре, як вулицю, на якій виріс, ти помічаєш одну річ, яка не на своєму місці, – сказало ізраїльське джерело.

Над збором даних спільно працювали підрозділ радіорозвідки 8200, Моссад та військові аналітики. Використовуючи математичний метод аналізу соціальних мереж, вони опрацювали мільярди інформаційних показників, щоб виявити приховані центри ухвалення рішень.

Чи переховувався лідер Ірану

На відміну від лідера Хезболли Хасана Насралли, який роками переховувався у бункерах, Алі Хаменеї публічно допускав свою загибель. На думку іранських експертів, він був готовий до мученицького фіналу. Попри це, під час воєнних дій він дотримувався певних протоколів безпеки.

– У нього було два бункери. Якби він був там, Ізраїль не зміг би дістатися до нього з тими бомбами, які у них є, – сказав один зі співрозмовників.

Ізраїльські спецслужби підтвердили присутність Хаменеї та вищого керівництва в резиденції за допомогою технічного зламу камер і перехоплення мобільних даних. Водночас ЦРУ мало власне джерело серед людей, яке засвідчило факт проведення зустрічі.

Вранці ізраїльська авіація випустила близько 30 високоточних снарядів по резиденції Хаменеї. Використання ракет типу Спарроу, які є невразливими для іранських систем ППО, у поєднанні з нетиповим часом атаки, забезпечило ефект несподіванки.

28 лютого президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. За словами очільника Білого дому, його смерть стала результатом скоординованої спецоперації американських та ізраїльських сил.

