Многолетний контроль израильских спецслужб над системой дорожного видеонаблюдения Тегерана стал ключевым фактором в выявлении точного местонахождения верховного лидера Ирана Али Хаменеи в день атаки.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с операцией.

Что помогло ликвидировать лидера Ирана

Изображения с тегеранских камер в реальном времени передавались в Израиль через зашифрованные каналы. Особую роль сыграла камера, которая позволяла отслеживать передвижения охраны и распорядок дня в закрытом правительственном квартале.

Использование сложных алгоритмов позволило автоматизировать сбор досье на каждого охранника, включая их домашние адреса, графики дежурств, маршруты передвижения и данные о лицах, которых они сопровождают.

Разведчики использовали концепцию “модели жизни”, где данные с дорожных камер были лишь одним из сотен источников информации. В совокупности это позволило с точностью до минуты определить время пребывания Хаменеи в офисе в день атаки и идентифицировать его окружение.

Израильские силы вывели из строя около десяти башен сотовой связи в районе улицы Пастера. Из-за искусственной перегрузки линий телефоны охраны были постоянно заняты, что сделало невозможным получение каких-либо предупреждений об атаке.

– Задолго до того, как упали бомбы, мы знали Тегеран как Иерусалим. Когда ты знаешь место так же хорошо, как улицу, на которой вырос, ты замечаешь одну вещь, которая не на своем месте, – сказал израильский источник.

Насчет сбора данных совместно работали подразделение радиоразведки 8200, Моссад и военные аналитики. Используя математический метод анализа социальных сетей, они обработали миллиарды информационных показателей, чтобы выявить скрытые центры принятия решений.

Скрывался ли лидер Ирана

В отличие от лидера Хезболлы Хасана Насраллы, который годами скрывался в бункерах, Али Хаменеи публично допускал свою гибель. По мнению иранских экспертов, он был готов к мученическому финалу. Несмотря на это, во время военных действий он соблюдал определенные протоколы безопасности.

– У него было два бункера. Если бы он был там, Израиль не смог бы добраться до него с теми бомбами, которые у них есть, – сказал один из собеседников.

Израильские спецслужбы подтвердили присутствие Хаменеи и высшего руководства в резиденции с помощью технического взлома камер и перехвата мобильных данных. В то же время ЦРУ имело собственный источник среди людей, который подтвердил факт проведения встречи.

Утром израильская авиация выпустила около 30 высокоточных снарядов по резиденции Хаменеи. Использование ракет типа Спарроу, которые неуязвимы для иранских систем ПВО, в сочетании с нетипичным временем атаки, обеспечило эффект неожиданности.

28 февраля президент США Дональд Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По словам главы Белого дома, его смерть стала результатом скоординированной спецоперации американских и израильских сил.

