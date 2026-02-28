Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про загибель аятоли Алі Хаменеї під час ударів Ізраїлю та США по Ірану у суботу, 28 лютого.

Він додав, що смерть Хаменеї – шанс для народу Ірану повернути свою країну.

Про це Трамп заявив у мережі Truth Sosial та у телефонному коментарі NBC News.

Трамп підтвердив загибель Хаменеї

Спілкуючись з NBC News президент США заявив, що його адміністрація вважає повідомлення про загибель Алі Хаменеї “правдивою інформацією”.

Трамп додав, що Хаменеї “вбив багатьох людей” і “зруйнував країну”.

На питання, коли він отримає підтвердження щодо статусу Хаменеї, Трамп відповів:

– Я говорив із багатьма людьми, і ми впевнені, ми вважаємо, що це правдива інформація.

Він зауважив, що “значна частина керівництва” Ірану також була вбита, але відмовився вдаватися в деталі.

– Люди, які ухвалювали всі рішення, більшість із них уже немає, – зауважив президент.

У мережі Truth Sosial Трамп назвав загибель іранського духовного лідера “справедливістю для народу Ірану”.

– Хаменеї, один із найзліших людей в історії, мертвий. Це не лише справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, які були вбиті або скалічені Хаменеї та його бандою кровожерливих головорізів, – заявив президент США.

Трамп розповів, Хаменеї не уникнув розвідки США та високотехнологічних систем відстеження. Сполучені Штати у тісній співпраці з Ізраїлем ліквідували аятолу та інших лідерів Ірану.

– Це найбільший шанс для іранського народу повернути свою країну, – наголосив він.

Американський президент додав, що багато представників КВІР, іранських військових, сил безпеки та поліції не хочуть воювати та шукають імунітет у США.

– Зараз вони можуть отримати імунітет, пізніше вони отримають лише смерть, – наголосив він.

Дональд Трамп висловив сподівання, що КВІР разом із поліцією “об’єднаються з іранськими патріотами та працюватимуть разом, щоб повернути країні велич”.

Він також зазначив, що протягом цього дня Іран був значною мірою зруйнований і спустошений бомбардуваннями.

– Важкі та точкові бомбардування триватимуть безперервно протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно для досягнення нашої мети – миру на Близькому сході і, зрештою, у світі, – підсумував президент США.

