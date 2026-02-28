Хеменеї мертвий: Трамп підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану
Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про загибель аятоли Алі Хаменеї під час ударів Ізраїлю та США по Ірану у суботу, 28 лютого.
Він додав, що смерть Хаменеї – шанс для народу Ірану повернути свою країну.
Про це Трамп заявив у мережі Truth Sosial та у телефонному коментарі NBC News.
Трамп підтвердив загибель Хаменеї
Спілкуючись з NBC News президент США заявив, що його адміністрація вважає повідомлення про загибель Алі Хаменеї “правдивою інформацією”.
Трамп додав, що Хаменеї “вбив багатьох людей” і “зруйнував країну”.
На питання, коли він отримає підтвердження щодо статусу Хаменеї, Трамп відповів:
– Я говорив із багатьма людьми, і ми впевнені, ми вважаємо, що це правдива інформація.
Він зауважив, що “значна частина керівництва” Ірану також була вбита, але відмовився вдаватися в деталі.
– Люди, які ухвалювали всі рішення, більшість із них уже немає, – зауважив президент.
У мережі Truth Sosial Трамп назвав загибель іранського духовного лідера “справедливістю для народу Ірану”.
– Хаменеї, один із найзліших людей в історії, мертвий. Це не лише справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, які були вбиті або скалічені Хаменеї та його бандою кровожерливих головорізів, – заявив президент США.
Трамп розповів, Хаменеї не уникнув розвідки США та високотехнологічних систем відстеження. Сполучені Штати у тісній співпраці з Ізраїлем ліквідували аятолу та інших лідерів Ірану.
– Це найбільший шанс для іранського народу повернути свою країну, – наголосив він.
Американський президент додав, що багато представників КВІР, іранських військових, сил безпеки та поліції не хочуть воювати та шукають імунітет у США.
– Зараз вони можуть отримати імунітет, пізніше вони отримають лише смерть, – наголосив він.
Дональд Трамп висловив сподівання, що КВІР разом із поліцією “об’єднаються з іранськими патріотами та працюватимуть разом, щоб повернути країні велич”.
Він також зазначив, що протягом цього дня Іран був значною мірою зруйнований і спустошений бомбардуваннями.
– Важкі та точкові бомбардування триватимуть безперервно протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно для досягнення нашої мети – миру на Близькому сході і, зрештою, у світі, – підсумував президент США.