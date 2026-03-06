Усі відповідальні за захоплення та утримання українських громадян у заручниках в Угорщині понесуть відповідальність.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Винні понесуть відповідальність – Сибіга

Він зазначив, що перелік вимог прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України, який оприлюднили вранці, є показовим.

За словами Сибіги, така поведінка нагадує ситуацію із захопленням заручників, коли зловмисники висувають власні вимоги.

– Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм. Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включно із запровадженням санкцій та інших обмежувальних заходів, – наголосив міністр.

Глава МЗС закликав Угорщину припинити втягувати Україну у внутрішню політику та виборчу кампанію.

Зустріч з послами ЄС та США у Києві

Сибіга заявив, що Україна очікує “рішучих відповідей від партнерів”.

Він повідомив про проведення зустрічі іноземного дипломатичного корпусу у МЗС України. Під час цієї зустрічі українська сторона поінформувала партнерів “про неприйнятні дії Угорщини.

За словами міністра, Україна уважно слідкувала за заявами угорської влади за кілька днів до інциденту і бачила натяки на те, що може відбутися “якась провокація”.

– Це як сповідь або зізнання у злочині наперед. Ми бачимо, що цей сценарій зараз реалізовується. Ми теж бачимо тут російський почерк. Мені теж здається, що оці поїздки деяких представників угорської влади до Москви, що все це ланцюжок певних подій, певних провокацій і їх, мабуть, слід очікувати і надалі, – наголосив Сибіга.

Відео затримання українців в Угорщині

Уряд Угорщини опублікував у Facebook відео затримання українських інкасаторських автомобілів та працівників банку співробітниками Антитерористичного центру.

З оприлюднених кадрів видно, що затримання відбулося вдень у четвер, 5 березня.

На відео показано, як пасажирів українських інкасаторських автомобілів затримують на автозаправній станції.

Угорський уряд також продемонстрував готівкові кошти та золоті зливки, які вилучили з українських інкасаторських автомобілів.

До українців не пускають консулів

Під час спілкування з журналістами 6 березня Сибіга заявив, що українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, яких затримали в Угорщині.

Він додав, що МЗС постійно працює над цією ситуацією та перебуває у тісній взаємодії з усіма причетними органами.

За словами міністра, угорська сторона позбавила українських громадян засобів зв’язку та утримує їх у невідомому місці.

– На жаль, це факт, ми вважаємо це порушенням і вимагаємо невідкладного звільнення наших громадян. Ми бачимо, що почались інформаційні вкиди, наших співвітчизників використовують в піар-цілях, знову ж таки намагаючись нас втягти у внутрішньо-політичний електоральний процес, – заявив міністр.

Він наголосив, що Україна вже кілька разів закликала припинити провокації.

Міністр також повідомив про наявність непублічної інформації, згідно з якою п’ятьох громадян України можуть везти до кордону для депортації.

– Я, як міністр, вам цього не можу підтверджувати, маю лише інформацію з публічних відкритих джерел, консули підтвердження не мають. Тому наша вимога звільнити наших громадян залишається твердою і незмінною, – підкреслив Сибіга.

Він додав, що також має бути звільнений конвой із цінним вантажем, який перевозили інкасаторські автомобілі. Матеріальні цінності мають повернути в Україну.

Сибіга заявив, що Україна вважає цей випадок актом державного рекету і тероризму.

– Ми будемо діяти дзеркально, це неприпустима поведінка, безвідповідальна, провокативна, а з іншого боку ми будемо діяти в межах міжнародного права, дотримуючись всіх наших зобов’язань, – заявив Сибіга.

6 березня до МЗС знову викликали виконувача обов’язків тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні.

Йому надали запит щодо пояснень обставин і правових підстав затримання працівників Ощадбанку.

Що відомо про затримання українських інкасаторів

В Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби державного Ощадбанку.

Вони перевозили готівку та банківські метали між Райффайзен Банком (Австрія) та Ощадбанком (Україна) в межах регулярного обслуговування між державними банками.

За даними Ощадбанку, в автомобілях перебувало 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Сибіга повідомив, що причини затримання поки що невідомі. Україна направила Угорщині офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян.

Також Київ планує звернутися до ЄС з проханням надати правову оцінку діям Будапешта.

НБУ підтвердив інформацію про затримання угорською владою автомобілів інкасаторської служби та семи працівників банку.

За даними джерел Інтерфакс-Україна, автомобілі перебувають на закритій території Антитерористичного центру в Будапешті. Місце перебування працівників банку наразі невідоме.

Угорське видання Index повідомило, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України, яких угорська влада затримала в ніч на 6 березня. Їх підозрюють у “відмиванні грошей”.

Голова регулятора Андрій Пишний поінформував, що заступник голови Нацбанку Олексій Шабан разом із командою терміново вирушає до Будапешта, щоб з’ясувати обставини затримання інкасаторських бригад та інкасаторських автомобілів банку.

