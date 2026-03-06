Українських інкасаторів Ощадбанку, що були затримані угорськими податковими та митними органами, планують депортувати з Угорщини.

Про це заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Депортація інкасаторів Ощадбанку з Угорщини

Золтан Ковач зазначив, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини встановила особи семи громадян України, затриманих у зв’язку з “перевезенням через Угорщину великих партій готівки та золота”.

Угорська влада вважає, що “операцію курував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом”.

– На підставі цих висновків всі семеро осіб будуть вислані з Угорщини, – наголосив Ковач.

Щодо подальшої долі українських грошей та золота, які супроводжували вислані з країни інкасатори, речник угорського уряду нічого не уточнив.

Нагадаємо, 5 березня Ощадбанк повідомив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей в Угорщині.

Там пояснили, що інкасаторські машини здійснювали регулярне перевезення валюти та банківських металів між Райффайзен Банком Австрії та Ощадбанком України. Вантаж було оформлено згідно з міжнародними правилами та чинними Європейськими митними процедурами.

В автівках Ощадбанку було $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота.

Ощадбанк вимагав негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України.

Міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію, заявляв, що зв’язку з затриманими не було.

Україна надіслала офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також МЗС пообіцяв звернутися до Європейського Союзу, щоб там надали чітку кваліфікацію дій Угорщини.

Журналісти з посиланням на власні джерела заявляли, що Угорщина тримала захоплені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру.

Пізніше Міністерство закордонних справ опублікувало рекомендацію українцям утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку у зв’язку з викраденням інкасаторів Ощадбанку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що у зв’язку із подією він терміново звернувся до Імре Юхажа, уповноваженого з основних прав Угорщини.

У своєму листі Лубінець попросив невідкладно надати відповіді на ключові питання: на підставі чого були затримані громадяни України, де саме вони перебувають і в яких умовах їх утримують.

Тим часом Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що нібито проводить кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

У відомстві повідомили, що буцімто “одразу ж повідомили про початок процедури українську консульську службу, проте до цього моменту від консульської служби не надійшло жодної відповіді”.

У п’ятницю, 6 березня, голова Національного банку України Андрій Пишний написав у себе на сторінці, що його заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуде у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації.

Також він анонсував звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

Українська Нацполіція відкрила кримінальні провадження після інциденту з викраденням автомобіля Ощадбанку з інкасаторами, грошима та золотом в Угорщині. Поліцейські розслідують подію як незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 Кримінального кодексу України) та захоплення заручників (ст. 147 Кримінального кодексу України).

Вони звернулися по допомогу до Європолу, а також до податково-митної служби та поліції Угорщини.

Зауважимо, що цей інцидент стався на тлі загострення відносин між Києвом і Будапештом.

