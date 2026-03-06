Все ответственные за захват и удержание украинских граждан в заложниках в Венгрии понесут ответственность.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Виновные понесут ответственность — Сибига

Он отметил, что перечень требований премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Украине, который был обнародован утром, является показательным.

По словам Сибиги, такое поведение напоминает ситуацию с захватом заложников, когда злоумышленники выдвигают собственные требования.

— Мы не будем терпеть этот государственный бандитизм. Все, кто ответственен за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер, — подчеркнул министр.

Глава МИД призвал Венгрию прекратить вовлечение Украины во внутреннюю политику и избирательную кампанию.

Сибига заявил, что Украина ожидает решительных ответов от партнеров. Он анонсировал проведение встречи иностранного дипломатического корпуса в МИД Украины.

Во время этой встречи украинская сторона планирует проинформировать партнеров о “неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечь виновных к ответственности”.

Видео задержания украинцев в Венгрии

Правительство Венгрии опубликовало в Facebook видео задержания украинских инкассаторских автомобилей и сотрудников банка сотрудниками Антитеррористического центра.

На нем видно, что задержание произошло днем в четверг, 5 марта.

На видео показано, как пассажиров украинских инкассаторских автомобилей задерживают на автозаправочной станции.

Венгерское правительство также продемонстрировало наличные деньги и золотые слитки, которые изъяли из украинских инкассаторских автомобилей.

К украинцам не пускают консулов

Во время общения с журналистами 6 марта Сибига заявил, что украинских консулов до сих пор не допустили к семи гражданам Украины, которых задержали в Венгрии.

Он добавил, что МИД постоянно работает над этой ситуацией и находится в тесном взаимодействии со всеми причастными органами.

По словам министра, венгерская сторона лишила украинских граждан средств связи и удерживает их в неизвестном месте.

— К сожалению, это факт, мы считаем это нарушением и требуем немедленного освобождения наших граждан. Мы видим, что начались информационные вбросы, наших соотечественников используют в пиар-целях, вновь пытаясь вовлечь нас во внутриполитический электоральный процесс, — заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина уже несколько раз призывала прекратить провокации.

Министр также сообщил о наличии непубличной информации, согласно которой пятерых граждан Украины могут везти к границе для депортации.

— Я, как министр, не могу вам это подтверждать, у меня есть только информация из публичных открытых источников, консулы подтверждения не имеют. Поэтому наша требование освободить наших граждан остается твердой и неизменной, — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что также должен быть освобожден конвой с ценным грузом, который перевозили инкассаторские автомобили. Материальные ценности должны вернуть в Украину.

Сибига заявил, что Украина считает этот случай актом государственного рэкета и терроризма.

— Мы будем действовать зеркально, это неприемлемое поведение, безответственное, провокационное, а с другой стороны мы будем действовать в рамках международного права, соблюдая все наши обязательства, — заявил Сибига.

6 марта в МИД снова вызвали исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине.

Ему предоставили запрос о объяснении обстоятельств и правовых оснований задержания сотрудников Ощадбанка.

Что известно о задержании украинских инкассаторов

В Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы государственного Ощадбанка.

Они перевозили наличные и банковские металлы между Райффайзен Банком (Австрия) и Ощадбанком (Украина) в рамках регулярного обслуживания между государственными банками.

По данным Ощадбанка, в автомобилях находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Сибига сообщил, что причины задержания пока неизвестны. Украина направила Венгрии официальную ноту с требованием немедленно освободить граждан.

Также Киев планирует обратиться в ЕС с просьбой дать правовую оценку действиям Будапешта.

НБУ подтвердил информацию о задержании венгерскими властями автомобилей инкассаторской службы и семи сотрудников банка.

По данным источников Интерфакс-Украина, автомобили находятся на закрытой территории Антитеррористического центра в Будапеште. Место пребывания сотрудников банка пока неизвестно.

Венгерское издание Index сообщило, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины, которых венгерские власти задержали в ночь на 6 марта. Их подозревают в «отмывании денег».

Глава регулятора Андрей Пышный проинформировал, что заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан вместе с командой срочно выезжает в Будапешт, чтобы выяснить обстоятельства задержания инкассаторских бригад и инкассаторских автомобилей банка.

