Папа Римський Лев XIV заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини спричинили глибоку кризу у світі.

Про це Папа Лев заявив у понеділок, 8 червня в парламенті Іспанії, пише Reuters.

Світ у глибокій кризі – Папа Римський Лев

Папа Лев недвозначно підтвердив свою позицію проти нарощування військових витрат у Європі, закликавши політиків натомість покласти край війнам, що спустошують планету, та надати допомогу мігрантам.

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– Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в різноманітних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри, – заявив папа.

Свою промову він виголосив через кілька годин після того, як Ізраїль та Іран поновили атаки один на одного.

– Зброя може встановити тимчасову тишу, але вона ніколи не здатна збудувати справжній і тривалий мир, – сказав він.

Виголошена іспанською мовою промова Папи Лева була зустрінута оплесками. Що тривали 7 хвилин.

Виступ став частиною тижневого візиту до країни, в ході якого понтифік зустрівся з мігрантами та бездомними, а також закликав національних лідерів припинити розколювати власні електорати.

Тур Папи по Іспанії завершиться зустріччю з мігрантами на Канарських островах — людьми, які ризикували життям у небезпечних водах Атлантики заради потрапляння до Європи.

Папа Римський заявив, що заявив, що брак допомоги мігрантам кидає виклик “етичним основам міжнародного порядку”.

За його словами, країни мають шукати рішення, що виходять за межі “простого управління потоками”, й усувати причини, які змушують людей залишати свої країни, зокрема війни, бідність та зміни клімату.

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