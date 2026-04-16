Папа Римський розкритикував лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що світ “спустошує жменька тиранів”.

Про це йдеться в заяві, яку пубулікує Sky News.

Про що йдеться у критиці Папи Римського

Зазначається, що напередодні цих різких заяв президент США Дональд Трамп висловив обурення в сторону понтифіка в соціальних мережах.

У відповідь Лев, який є першим Папою Римським зі США, розкритикував лідерів, які використовували релігійну мову для виправдання війн, і закликав до “рішучої зміни курсу”.

– Володарі війни вдають, що не знають, що для руйнування потрібна лише мить, проте часто цілого життя недостатньо для відбудови. Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, проте ресурси, необхідні для зцілення, освіти та відновлення, ніде не знаходять, – наголосив він.

Сварка між Папою та Трампом виникла сварка після того, як президент США заявив, що понтифіку “потрібно взяти себе в руки” та що він “дуже слабкий”.

Однак варто зауважити, що в сьогоднішніх заявах понтифік не називав конкретних імен.

Нагадаємо, на католицький Великдень Папа Римський закликав лідерів скласти зброю та припинити воювати.

