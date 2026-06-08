Папа Римский Лев XIV заявил, что эскалация конфликтов, углубление поляризации и повсеместное пренебрежение правами человека вызвали глубокий кризис в мире.

Об этом Папа Лев заявил в понедельник, 8 июня, в парламенте Испании, пишет Reuters.

Мир в глубоком кризисе – Папа Римский Лев

Папа Лев недвусмысленно подтвердил свою позицию против наращивания военных расходов в Европе, призвав политиков вместо этого положить конец войнам, которые опустошают планету, и оказать помощь мигрантам.

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— Мир переживает глубокий духовный и культурный кризис, который проявляется в различных формах насилия, поляризации и взаимного недоверия, — заявил папа.

Свою речь он произнёс через несколько часов после того, как Израиль и Иран возобновили атаки друг на друга.

— Оружие может установить временную тишину, но оно никогда не способно построить настоящий и длительный мир, — сказал он.

Произнесенная на испанском языке речь Папы Льва была встречена аплодисментами. Они продолжались 7 минут.

Выступление стало частью недельного визита в страну, в ходе которого понтифик встретился с мигрантами и бездомными, а также призвал национальных лидеров прекратить раскалывать собственные электораты.

Тур Папы по Испании завершится встречей с мигрантами на Канарских островах — людьми, которые рисковали жизнью в опасных водах Атлантики ради попадания в Европу.

Папа Римский заявил, что заявил, что нехватка помощи мигрантам бросает вызов “этическим основам международного порядка”.

По его словам, страны должны искать решения, выходящие за рамки “простого управления потоками”, и устранять причины, которые заставляют людей покидать свои страны, в частности войны, бедность и изменение климата.

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