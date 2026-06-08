Мир переживает кризис, который проявляется в разных формах насилия – Папа Лев
- Папа Римский Лев XIV заявил, что эскалация конфликтов, поляризация и пренебрежение правами человека вызвали глубокий духовный и культурный кризис в мире.
- Понтифик призвал прекратить войны, не увеличивать военные расходы и усилить помощь мигрантам.
Папа Римский Лев XIV заявил, что эскалация конфликтов, углубление поляризации и повсеместное пренебрежение правами человека вызвали глубокий кризис в мире.
Об этом Папа Лев заявил в понедельник, 8 июня, в парламенте Испании, пишет Reuters.
Мир в глубоком кризисе – Папа Римский Лев
Папа Лев недвусмысленно подтвердил свою позицию против наращивания военных расходов в Европе, призвав политиков вместо этого положить конец войнам, которые опустошают планету, и оказать помощь мигрантам.
— Мир переживает глубокий духовный и культурный кризис, который проявляется в различных формах насилия, поляризации и взаимного недоверия, — заявил папа.
Свою речь он произнёс через несколько часов после того, как Израиль и Иран возобновили атаки друг на друга.
— Оружие может установить временную тишину, но оно никогда не способно построить настоящий и длительный мир, — сказал он.
Произнесенная на испанском языке речь Папы Льва была встречена аплодисментами. Они продолжались 7 минут.
Выступление стало частью недельного визита в страну, в ходе которого понтифик встретился с мигрантами и бездомными, а также призвал национальных лидеров прекратить раскалывать собственные электораты.
Тур Папы по Испании завершится встречей с мигрантами на Канарских островах — людьми, которые рисковали жизнью в опасных водах Атлантики ради попадания в Европу.
Папа Римский заявил, что заявил, что нехватка помощи мигрантам бросает вызов “этическим основам международного порядка”.
По его словам, страны должны искать решения, выходящие за рамки “простого управления потоками”, и устранять причины, которые заставляют людей покидать свои страны, в частности войны, бедность и изменение климата.