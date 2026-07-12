У віці 71 року помер американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у соцмережі X.

Помер Ліндсі Грем: що відомо

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем з Південної Кароліни помер 11 липня від раптової хвороби, згідно із заявою в офіційному акаунті Грема.

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— Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про конфіденційність у цей неймовірно складний період, — йдеться далі в заяві.

Грем був головою Бюджетного комітету Сенату США і в листопаді балотувався на п’ятий шестирічний термін до Сенату. Він був одним із найвідоміших членів палати та ключовим голосом у партії з питань оборони та міжнародних справ.

За даними телеканалу NBC News, служба швидкої допомоги прибула до будинку Грема на Капітолійському пагорбі на виклик щодо зупинки серця.

Варто зауважити, що лише 10 липня Ліндсі Грем був у Києві та мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Це був його 10 візит до України. А сьогодні, 12 липня, Грем мав виступити в програмі Зустріч з пресою на NBC News.

Варто зазначити, що у лікарні лишається колега-сенатор-республіканець Мітч Макконнелл. Минулого місяця його госпіталізували через проблеми із серцем.

Джерело : NBC News

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