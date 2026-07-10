Президент США Дональд Трамп вражений стійкістю українців у боротьбі за свободу та їхньою ефективністю на полі бою. Тому його ставлення до України стало більш позитивним.

Про це під час брифінгу в Києві 10 липня заявив сенатор США Ліндсі Грем.

Трамп змінив ставлення до українців

За словами американського сенатора, Трамп симпатизує переможцям і наразі вважає, що Україна належить саме до них.

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– Я не хочу говорити за президента Трампа, але він був просто вражений успіхом українського народу, який бореться за власну свободу. Він був вражений тим, як вони виявилися на висоті на полі бою, як вони переломили хід війни, як вони змогли так ефективно її вести, – зазначив Грем.

Сенатор повідомив, що президент США звернув увагу на сучасні технології, які розробляються в Україні та на перспективи їхнього використання для посилення можливостей Сполучених Штатів.

Він переконаний, що, незважаючи на успіхи Сил оборони на фронті, завершити війну вдасться дипломатичним шляхом. Але для цього Україна має перебувати у сильній переговорній позиції.

На думку Грема, нині склався сприятливий момент для зміцнення України через обмін технологіями.

Він вважає, що це, а також відмова міжнародної спільноти від російських нафти й газу, допоможе Дональду Трампу завершити війну.

Раніше Ліндсі Грем повідомив, що 10 липня було досягнуто домовленості з Білим домом щодо редакції законопроєкту про санкції проти Росії.

Законопроєкт було внесено до Сенату США 17 грудня 2025 року.

Грем перебуває з візитом в Україні. Сьогодні він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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