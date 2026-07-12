Сполучені Штати втретє за цей тиждень завдали масштабних ударів по військових об’єктах Ірану. Операція стала відповіддю на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на цивільне торговельне судно GFS Galaxy, яке проходило Ормузькою протокою.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

США вдарили по Ірану

11 липня американські військові провели третю серію ударів після того, як іранські сили атакували контейнеровоз під прапором Кіпру. Внаслідок іранської атаки один із членів цивільного екіпажу вважається зниклим безвісти, а саме судно отримало значні пошкодження через пожежу в машинному відділенні та не може продовжити плавання.

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У CENTCOM заявили, що перед початком своєї операції Ірану надали можливість виконати зобов’язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння після попередніх нападів на комерційні судна. Однак, за даними американської сторони, Тегеран цього не зробив.

У відповідь американські сили завдали високоточних ударів по приблизно 140 іранських військових об’єктах. До операції залучили винищувачі наземного та морського базування, безпілотники й військово-морські кораблі.

Серед уражених цілей — ракетні та безпілотні комплекси, військово-морські об’єкти, склади боєприпасів, мережі зв’язку та пункти берегового спостереження.

У Центральному командуванні США зазначили, що протягом трьох ночей операцій цього тижня американські військові уразили вже понад 300 військових цілей. Удари мають на меті обмежити можливості Ірану здійснювати атаки на цивільних моряків і торговельні судна, які проходять Ормузькою протокою.

Також у командуванні повідомили, що з початку травня американські військові забезпечили безпечний прохід через Ормузьку протоку понад 800 комерційних суден, які транспортували близько 400 млн барелів сирої нафти.

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