Соединенные Штаты в третий раз за эту неделю нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. Операция стала ответом на атаку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на гражданское торговое судно GFS Galaxy, которое проходило через Ормузский пролив.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

США нанесли удар по Ирану

11 июля американские военные провели третью серию ударов после того, как иранские силы атаковали контейнеровоз под флагом Кипра. В результате иранской атаки один из членов гражданского экипажа считается пропавшим без вести, а само судно получило значительные повреждения из-за пожара в машинном отделении и не может продолжить плавание.

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В CENTCOM заявили, что перед началом своей операции Ирану была предоставлена возможность выполнить обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании после предыдущих нападений на коммерческие суда. Однако, по данным американской стороны, Тегеран этого не сделал.

В ответ американские силы нанесли высокоточные удары по примерно 140 иранским военным объектам. К операции были привлечены истребители наземного и морского базирования, беспилотники и военно-морские корабли.

Среди пораженных целей — ракетные и беспилотные комплексы, военно-морские объекты, склады боеприпасов, сети связи и пункты берегового наблюдения.

В Центральном командовании США отметили, что в течение трех ночей операций на этой неделе американские военные поразили уже более 300 военных целей. Удары направлены на то, чтобы ограничить возможности Ирана осуществлять атаки на гражданских моряков и торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

Также в командовании сообщили, что с начала мая американские военные обеспечили безопасный проход через Ормузский пролив более чем 800 коммерческим судам, которые транспортировали около 400 млн баррелей сырой нефти.

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