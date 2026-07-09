США завдали нових ударів по Ірану: Трамп пригрозив ще жорсткішою відповіддю
- 8 липня CENTCOM заявило про завершення нового раунду ударів США по Ірану після атак на судна в Ормузькій протоці.
- Дональд Трамп назвав удари відповіддю на дії Тегерана та попередив, що в разі повторення атак ситуація стане значно гіршою.
- Іран пригрозив відповіддю, а КВІР заявив про удари по військових базах США в Кувейті та Бахрейні.
8 липня Сили Центрального командування США завершили додатковий раунд ударів по Ірану. У CENTCOM заявили, що операція була спрямована на подальше послаблення можливостей Тегерана атакувати комерційні судна та цивільних моряків в Ормузькій протоці.
США завдали нових ударів по Ірану після атак в Ормузькій протоці
Президент США Дональд Трамп, коментуючи нові удари, заявив, що вони стали відповіддю на атаки Ірану по кораблях.
— Якщо це повториться, ситуація значно погіршиться, — наголосив глава Білого дому.
Водночас Axios повідомляв, що адміністрація США готується до сценарію, за якого обмін ударами між Вашингтоном і Тегераном через ситуацію в Ормузькій протоці може тривати кілька днів або навіть тижнів.
Перед цим в Ірані заявили про намір відповісти на нічну атаку США. Згодом Корпус вартових ісламської революції повідомив про запуск ракет і безпілотників по ключових військових базах США в Кувейті та Бахрейні.
У КВІР також попередили, що в разі нових американських атак Іран може завдати ударів по більшій кількості баз США в регіоні.
Нагадаємо, 8 липня Дональд Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном фактично завершилося. За його словами, переговори з Тегераном виявилися “марною тратою часу”.
Після цього США атакували іранські військові об’єкти у відповідь на удари в Ормузькій протоці.