8 липня Сили Центрального командування США завершили додатковий раунд ударів по Ірану. У CENTCOM заявили, що операція була спрямована на подальше послаблення можливостей Тегерана атакувати комерційні судна та цивільних моряків в Ормузькій протоці.

США завдали нових ударів по Ірану після атак в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп, коментуючи нові удари, заявив, що вони стали відповіддю на атаки Ірану по кораблях.

— Якщо це повториться, ситуація значно погіршиться, — наголосив глава Білого дому.

Водночас Axios повідомляв, що адміністрація США готується до сценарію, за якого обмін ударами між Вашингтоном і Тегераном через ситуацію в Ормузькій протоці може тривати кілька днів або навіть тижнів.

Зараз дивляться

Перед цим в Ірані заявили про намір відповісти на нічну атаку США. Згодом Корпус вартових ісламської революції повідомив про запуск ракет і безпілотників по ключових військових базах США в Кувейті та Бахрейні.

У КВІР також попередили, що в разі нових американських атак Іран може завдати ударів по більшій кількості баз США в регіоні.

Нагадаємо, 8 липня Дональд Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном фактично завершилося. За його словами, переговори з Тегераном виявилися “марною тратою часу”.

Після цього США атакували іранські військові об’єкти у відповідь на удари в Ормузькій протоці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.