Центральне командування США (CENTCOM) 12 липня завдало нових високоточних ударів по військових цілях Ірану. У Вашингтоні заявили, що операція спрямована на послаблення спроможності Тегерана атакувати цивільні та комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Центральне командування США.

Нові атаки США по Ірану

За інформацією CENTCOM, удари розпочалися о 17:00 за східним часом США (23:00 за київським часом) за наказом президента Дональда Трампа. Американське командування наголосило, що метою операції є притягнення іранських сил до відповідальності за загрози міжнародному судноплавству.

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Під час операції американські військові уразили десятки об’єктів у різних районах Ірану. Серед цілей були системи протиповітряної оборони, берегові радіолокаційні комплекси, ракетні установки, засоби запуску безпілотників, а також малі військові судна.

Для виконання ударів США застосували винищувачі, кораблі Військово-морських сил, ударні безпілотники повітряного та морського базування. У CENTCOM зазначили, що це перший випадок, коли американські сили атакували іранські системи ППО та берегові радари в межах цієї кампанії.

У командуванні підкреслили, що Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світової торгівлі, а Сполучені Штати готові й надалі забезпечувати свободу судноплавства для комерційних суден.

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