США нанесли новые удары по Ирану: целями стали системы ПВО, радары и малые суда
- CENTCOM завершило новую волну ударов по военным объектам Ирана.
- Под удар попали системы ПВО, радары, ракеты, беспилотники и малые суда.
- США заявили, что операция направлена на защиту свободы судоходства в Ормузском проливе.
Центральное командование США (CENTCOM) 12 июля нанесло новые высокоточные удары по военным целям Ирана. В Вашингтоне заявили, что операция направлена на ослабление способности Тегерана атаковать гражданские и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.
Об этом сообщает Центральное командование США.
Новые атаки США по Ирану
По информации CENTCOM, удары начались в 17:00 по восточному времени США (23:00 по киевскому времени) по приказу президента Дональда Трампа. Американское командование подчеркнуло, что целью операции является привлечение иранских сил к ответственности за угрозы международному судоходству.
В ходе операции американские военные поразили десятки объектов в разных районах Ирана. Среди целей находились системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные комплексы, ракетные установки, средства запуска беспилотников, а также малые военные суда.
Для выполнения ударов США использовали истребители, корабли Военно-морских сил, ударные беспилотники воздушного и морского базирования. В CENTCOM отметили, что это первый случай, когда американские силы атаковали иранские системы ПВО и береговые радары внутри этой кампании.
В командовании подчеркнули, что Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли, а Соединенные Штаты готовы и дальше обеспечивать свободу судоходства для коммерческих судов.