Центральное командование США (CENTCOM) 12 июля нанесло новые высокоточные удары по военным целям Ирана. В Вашингтоне заявили, что операция направлена ​​на ослабление способности Тегерана атаковать гражданские и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Центральное командование США.

Новые атаки США по Ирану

По информации CENTCOM, удары начались в 17:00 по восточному времени США (23:00 по киевскому времени) по приказу президента Дональда Трампа. Американское командование подчеркнуло, что целью операции является привлечение иранских сил к ответственности за угрозы международному судоходству.

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В ходе операции американские военные поразили десятки объектов в разных районах Ирана. Среди целей находились системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные комплексы, ракетные установки, средства запуска беспилотников, а также малые военные суда.

Для выполнения ударов США использовали истребители, корабли Военно-морских сил, ударные беспилотники воздушного и морского базирования. В CENTCOM отметили, что это первый случай, когда американские силы атаковали иранские системы ПВО и береговые радары внутри этой кампании.

В командовании подчеркнули, что Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли, а Соединенные Штаты готовы и дальше обеспечивать свободу судоходства для коммерческих судов.

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