Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження додаткових мит на європейські автомобілі та вантажівки. За його словами, рішення ухвалене через нібито невиконання ЄС умов раніше узгодженої торговельної домовленості.

Що відомо про мита Трампа проти ЄС, читайте в нашому матеріалі.

Нові мита Трампа проти ЄС: що відомо

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що вже наступного тижня США підвищать тарифи на європейські авто та вантажний транспорт.

Зараз дивляться

Він стверджує, що ЄС не дотримується домовленостей, досягнутих у межах торговельної угоди, тому Вашингтон змушений реагувати економічними заходами.

За словами американського президента, ставка мита на автомобілі та вантажівки з ЄС зросте до 25% замість чинних 15%. Нові мита Трампа на автомобілі з ЄС не стосуватимуться тих автовиробників, які локалізують виробництво на території США.

Трамп також наголосив, що у Сполучених Штатах активно розвивається автомобільна промисловість.

За його словами, в країні будується низка нових заводів, у які вже інвестовано понад $100 млрд. Він назвав це рекордним показником для американського автопрому та підкреслив, що підприємства створюють робочі місця для громадян США.

Реакція Європарламенту на мита Трампа проти Європейського Союзу

У Європейському Союзі різко відреагували на заяву Трампа. Голова Комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Берн Ланге назвав ідею запровадження 25% мит на європейські автомобілі неприйнятною.

Він наголосив, що твердження про невиконання ЄС торговельної угоди не відповідають реальному стану справ. За його словами, європейська сторона продовжує дотримуватися досягнутих домовленостей і працює над завершенням відповідних процедур.

Європейський чиновник також заявив, що проблеми у виконанні угод виникають не з боку ЄС. Він нагадав про раніше запроваджені США обмеження на понад 400 видів сталевої та алюмінієвої продукції, а також інші торговельні заходи, які вже викликали напруження у відносинах між сторонами.

На його думку, подібні кроки свідчать про непослідовність американської торговельної політики та створюють додаткову невизначеність для міжнародних партнерів. Водночас у Брюсселі наголошують, що ЄС має зберігати тверду та чітку позицію у відповідь на нові тарифні рішення Вашингтона.

Посилення тарифного тиску на ЄС

У 2025 році Дональд Трамп розгорнув масштабний перегляд торговельної політики США, зосередившись на посиленні тарифного тиску щодо ключових економічних партнерів, серед яких особливе місце зайняв Європейський Союз.

Вашингтон публічно допускав запровадження високих, до 30%, мит на широкий спектр європейського імпорту, паралельно підвищуючи тарифні ставки на автомобільну продукцію, металургію та інші стратегічні товари.

У відповідь Брюссель почав опрацьовувати пакет дзеркальних заходів, що передбачав багатомільярдні контрмита на американський експорт.

Після кількох місяців інтенсивних переговорів у липні 2025 року сторони досягли рамкової торговельної домовленості, яку подали як компромісний варіант для запобігання ескалації до повноцінного торговельного конфлікту. В межах цієї угоди США запровадили єдиний базовий тариф на рівні 15% для значної частини європейських товарів.

Цей тарифний режим охопив низку ключових секторів, зокрема автомобільну промисловість і автокомпоненти, фармацевтичну продукцію, напівпровідники та інші критично важливі категорії імпорту з ЄС. У свою чергу Європейський Союз погодився на часткову лібералізацію свого ринку, зокрема через скасування або суттєве зниження мит на окремі групи американських промислових товарів.

Додатково Брюссель взяв на себе зобов’язання розширити закупівлі енергоносіїв зі США та збільшити обсяги інвестицій у американську економіку, що стало частиною загального пакета взаємних поступок між сторонами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.