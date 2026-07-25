Посилення українських атак на об’єкти російського маркетплейса Wildberries може створити додаткове навантаження на системи протиповітряної оборони РФ, які й так є перевантаженими.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Виклики для РФ через удари по Wildberries

В ISW припускають, що нові українські атаки на Wildberries можуть завдавати дедалі більше незручностей росіянам, які користуються цією платформою.

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За даними аналітиків, 24 липня російське джерело поінформувало про термінове розгортання РФ додаткових стаціонарних позицій ППО Панцир у Московській області після ударів по об’єктах Wildberries, які відбулися протягом 17–19 липня.

В ISW зазначають, що систематичні українські удари по російському тилу, логістиці та Криму виснажують ресурси РФ. Москва змушена залучати додаткових людей та техніку, які й без того необхідні для утримання лінії фронту.

Аналітики припускають, що Росії буде непросто включити склади Wildberries та аналогічні об’єкти до свого переліку тилових об’єктів, які необхідно закрити системами та засобами ППО.

Ймовірно, перебої у роботі Wildberries надалі завдаватимуть незручностей жителям великих міст. Зокрема, у Москві або Санкт-Петербурзі які Кремль хоче вберегти від наслідків війни.

Як припускають аналітики, атаки на об’єкти Wildberries можуть чинити фінансовий тиск на найближче оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Зазначається, що керівник Адміністрації президента Антон Вайно та перший заступник керівника Адміністрації Олексій Громов або підтримують Wildberries, або є співвласниками компанії.

Аналітики ISW нагадують, що Путін змушений порушувати власні договороздатності з олігархами. Зокрема, у березні 2026 року він закликав бізнес-еліти скинутися на війну. Це перекреслює його давню обіцянку в 2000 році щодо недоторканності приватизованих активів в обмін на політичну лояльність.

Відтоді російські еліти намагаються вивести гроші за кордон, щоб захистити свої активи від націоналізації в РФ.

Як стверджує командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), вже уражено щонайменше шість складів російського маркетплейсу Wildberries на території РФ та у тимчасово окупованому Криму.

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