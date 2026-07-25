Усиление украинских атак на объекты российского маркетплейса Wildberries может создать дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны РФ, которые и так перегружены.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Вызовы для РФ из-за ударов по Wildberries

В ISW предполагают, что новые украинские атаки на Wildberries могут доставлять все больше неудобств россиянам, пользующимся этой платформой.

Сейчас смотрят

По данным аналитиков, 24 июля российский источник проинформировал о срочном развертывании РФ дополнительных стационарных позиций ПВО Панцирь в Московской области после ударов по объектам Wildberries, которые произошли в течение 17–19 июля.

В ISW отмечают, что систематические украинские удары по российскому тылу, логистике и Крыму истощают ресурсы РФ. Москва вынуждена привлекать дополнительных людей и технику, которые и так необходимы для удержания линии фронта.

Аналитики предполагают, что России будет непросто включить склады Wildberries и аналогичные объекты в свой список тыловых объектов, которые необходимо закрыть системами и средствами ПВО.

Вероятно, перебои в работе Wildberries в дальнейшем будут доставлять неудобства жителям крупных городов. В частности, в Москве или Санкт-Петербурге Кремль хочет уберечь от последствий войны.

Как предполагают аналитики, атаки на объекты Wildberries могут оказывать финансовое давление на ближайшее оцепление российского диктатора Владимира Путина.

Отмечается, что руководитель Администрации президента Антон Вайно и первый заместитель руководителя Администрации Алексей Громов либо поддерживают Wildberries, либо совладельцы компании.

Аналитики ISW напоминают, что Путин вынужден нарушать собственные договороспособности с олигархами. В частности, в марте 2026 года он призвал бизнес-элиты скинуться на войну. Это перечеркивает его давнее обещание в 2000 году по поводу неприкосновенности приватизированных активов в обмен на политическую лояльность.

С этого времени российские элиты пытаются вывести деньги за границу, чтобы защитить свои активы от национализации в РФ.

Как утверждает командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр), уже поражено по меньшей мере шесть складов российского маркетплейса Wildberries на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.