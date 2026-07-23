Росія від початку повномасштабної війни регулярно атакує українську цивільну логістику.

Під ударами опиняються термінали Нової пошти, склади великих торговельних мереж, зокрема АТБ, а також інші об’єкти, що забезпечують постачання товарів.

У відповідь Сили оборони України останніми тижнями дедалі частіше завдають ударів по російській логістичній інфраструктурі, яку використовують для забезпечення армії РФ.

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Одними з головних цілей стали логістичні центри найбільшого російського маркетплейсу Wildberries.

Скільки складів Wildberries в Росії та які з них уразили українські безпілотники, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки складів Wildberries в Росії вдалося пошкодити

Перші масштабні повідомлення про ураження логістичних центрів Wildberries з’явилися 18 липня. За даними OSINT-аналітиків, після нічної атаки виникли пожежі на складі компанії в Електросталі Московської області, а також у Котовську Тамбовської області.

За інформацією аналітиків, склад в Електросталі забезпечував приблизно 5-10% загального обсягу замовлень Wildberries у Росії.

Президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив удари по логістичних об’єктах у Московському та Тамбовському регіонах. За його словами, це стало відповіддю на постійні російські атаки по цивільній інфраструктурі України.

Вже 20 липня під час масованої атаки безпілотників на Московський регіон російські Telegram-канали та OSINT-спільноти повідомили про нові удари по логістичних хабах Wildberries у районі Домодєдова та Подольська. Офіційно російська влада ці влучання не підтвердила, однак очевидці повідомляли про вибухи та пожежі.

Наступна хвиля атак відбулася 22 липня. Під ударами опинилися великі логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю. Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що площа складу в Невинномиську становить близько 90 тис. кв. м.

Коментуючи ці удари, Володимир Зеленський заявив, що українські військові вразили логістичні об’єкти, які використовувалися для забезпечення російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та іншим спорядженням.

У ніч проти 23 липня безпілотники атакували Воронеж. Російські моніторингові канали повідомляли, що однією з можливих цілей міг стати ще один логістичний центр Wildberries. Водночас офіційного підтвердження про влучання саме в цей об’єкт наразі немає.

Яких збитків зазнала логістична мережа

За підрахунками російських аналітиків, які опублікували росЗМІ, українські удари зачепили 552 тис. кв. м складських площ Wildberries. Це становить приблизно 10% усієї логістичної інфраструктури компанії.

Пошкодження отримали або були знищені комплекси:

в Електросталі Московської області;

у Котовську Тамбовської області;

у Краснодарі;

у Невинномиську Ставропольського краю.

За оцінками, повністю або частково вибули з роботи близько 444 тис. кв. м складських площ. Експерти припускають, що компанії буде вигідніше відновлювати пошкоджені об’єкти, ніж будувати нові, а частину товарів тимчасово перенаправлять до логістичних центрів на Уралі та в Сибіру.

Чи відомо, скільки складів Wildberries в Росії

За даними самої компанії, у Росії працює понад 25 великих фулфілмент-центрів Wildberries.

Якщо враховувати всю логістичну інфраструктуру, а саме великі склади, сортувальні центри та інші логістичні майданчики, то об’єднана компанія Wildberries-Russ повідомляла про понад 200 логістичних об’єктів із загальною площею 5,2 млн кв. м. У 2026 році компанія планувала збільшити цей показник до 6,9 млн кв. м.

Чи є склади Wildberries в Україні

В Україні логістичних центрів Wildberries немає.

Робота російського маркетплейсу на території України заборонена через санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони та введені в дію указом президента.

Відповідно, компанія не має офіційних складів ані на підконтрольній Україні території, ані інформації про функціонування її легальної логістичної мережі на тимчасово окупованих територіях України.

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