США відмовляться від керівництва Групою сприяння безпеці України (SAG-U), яка координує військову допомогу, навчання та логістику для ЗСУ у Німеччині.

Про це повідомляє Politico з посиланням на американського посадовця та трьох співрозмовників, обізнаних із планом.

США передають союзникам керівництво місією допомоги Україні

За інформацією видання, Пентагон поступово відмовиться від керівництва Групою сприяння безпеці України (Security Assistance Group-Ukraine, SAG-U), яка базується у німецькому Вісбадені.

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Саме ця структура з початку повномасштабного вторгнення Росії координує постачання військової допомоги Україні, навчання українських військових та логістичну підтримку.

Очікується, що керівництво місією перейде до представника однієї з європейських країн НАТО або Канади.

За словами одного з посадовців Альянсу, це стане ще одним кроком до більшої відповідальності європейських союзників за підтримку України.

Джерела Politico зазначають, що процес передачі командування може тривати до року, однак він не має вплинути на роботу місії.

При цьому Європейське командування Збройних сил США залишиться залученим до діяльності SAG-U через американського заступника командувача.

У Пентагоні пояснили, що Група сприяння безпеці України від самого початку створювалася як тимчасова структура.

Там зазначили, що зміни пов’язані з перерозподілом відповідальності всередині НАТО та приведенням американських ресурсів у відповідність до нової Стратегії національної оборони США.

Також повідомляється, що нинішній командувач SAG-U генерал-лейтенант Кертіс Баззард залишить посаду вже найближчими днями. Його змінить генерал-лейтенант Гійом Бопер, який відповідатиме за поступове згортання американської участі у керівництві місією.

Передача керівних функцій союзникам вписується у ширшу політику США щодо збільшення ролі європейських держав у системі безпеки НАТО.

Раніше адміністрація Дональда Трампа вже оголосила про передачу Великій Британії командування Об’єднаним командуванням НАТО у Норфолку, тоді як Італія має очолити командування в Неаполі, а Німеччина та Польща — структуру Альянсу в Брюнсюмі.

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