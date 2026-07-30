Володимир Зеленський прокоментував російський удар по будинку у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу, внаслідок якого загинула багатодітна родина.

Президент звернувся до міжнародних партнерів із закликом прискорити передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони.

Загибель родини Воронових: Зеленський закликав посилити українську ППО

Після російського ракетного удару по житловому будинку в селищі Радушне, внаслідок якого загинула багатодітна родина, Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити надання Україні ракет для систем ППО.

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– Це російське зло можна зупинити тільки всім світом. Ніхто у світі не може бути залишений сам на сам проти такого терору. І коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для Петріотів, коли ми шукаємо спроможності, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про такі сім’ї, про саме таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети – якщо партнери допомагають із перехоплювачами. Сім’ї, які можуть загинути, якщо російські Іскандери немає чим зупиняти, – заявив Зеленський у четвер, 30 липня.

Президент наголосив, що наслідки російських атак мають бачити люди, які ухвалюють рішення щодо надання Україні військової допомоги.

– Важливо, щоб цих людей бачили ті, хто ухвалює рішення – рішення в Пентагоні, у європейських столицях і всюди у світі, де є можливість допомогти Україні захистити життя. Реальність говорить сама за себе. Захист життя потрібен. Ракети для ППО потрібні, – зазначив він.

За словами Зеленського, унаслідок удару російської балістичної ракети по житловому будинку в Радушному загинули батьки та троє дітей із родини Воронових. Доля кількох членів сім’ї встановлюється.

– Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується. Жахливий злочин російської війни проти України – проти звичайних людей, проти звичайного життя, – зауважив він.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Під час вибухів у селищі Радушне Дніпропетровської області російська ракета влучила в будинок, де проживала багатодітна родина.

Унаслідок удару загинули шестеро людей, зокрема троє дітей — 6-річна дівчинка та хлопці віком 11 і 17 років.

Ще восьмеро людей зазнали поранень. До лікарні у важкому стані госпіталізували 84-річну жінку.

У стані середньої тяжкості перебувають 49-річна жінка та хлопчики віком 6 і 15 років. Інші постраждалі проходитимуть амбулаторне лікування.

Фото: Володимир Зеленський

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