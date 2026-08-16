Походження безпілотника, який 16 серпня збив іспанський винищувач F-18 під час місії НАТО над Румунією, ще встановлюють. Однак попередні дані представників блоку вказують на те, що дрон був російським.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника військового штабу НАТО, полковника армії США Мартіна О’Доннелла.

У НАТО вважають збитий дрон над Румунією російським

Мартін О’Доннелл заявив, що деталі інциденту ще розслідують, однак попередня інформація вказує на ймовірне російське походження безпілотника.

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— Додаткові деталі щодо недільного інциденту залишаються предметом розслідування, але, схоже, дрон російський, — заявив він.

Представник НАТО також наголосив, що блок постійно перебуває напоготові та готовий захищатися від будь-якої загрози.

Водночас Міністерство оборони Румунії офіційно поки не встановило походження безпілотника.

За даними відомства, дрон зафіксували радари, коли він увійшов у повітряний простір Румунії з боку Молдови приблизно за 24 км на північ від міста Галац.

Для перехоплення безпілотника залучили винищувач F-18 Повітряних сил Іспанії, який входить до контингенту НАТО в Румунії та виконував місію з патрулювання повітряного простору.

Винищувач встановив радіолокаційний контакт із ціллю, після чого пілот отримав дозвіл на її ураження. Безпілотник збили о 05:01.

За попередніми даними, його уламки впали у безлюдній місцевості між двома селами.

Варто зазначити, що це вже четвертий безпілотник, збитий над Румунією у 2026 році.

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