Происхождение беспилотника, который 16 августа сбил испанский истребитель F-18 во время миссии НАТО над Румынией, еще устанавливается. Однако предварительные данные представителей блока указывают на то, что дрон был российским.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя военного штаба НАТО, полковника армии США Мартина О’Доннелла.

В НАТО считают сбитый дрон над Румынией российским

Мартин О’Доннелл сказал, что детали инцидента пока расследуются, но предварительная информация указывает на вероятное российское происхождение дрона.

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— Дополнительные подробности о воскресном инциденте пока расследуются, но, похоже, дрон российский, — заявил он.

Представитель НАТО также подчеркнул, что блок постоянно начеку и готов защищаться от любой угрозы.

В то же время Министерство обороны Румынии пока официально не установило происхождение дрона.

По данным ведомства, дрон засекли радары, когда он вошел в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы примерно в 24 км к северу от города Галац.

Для перехвата дрона был задействован истребитель F-18 ВВС Испании, который входит в контингент НАТО в Румынии и выполнял миссию по патрулированию воздушного пространства.

Истребитель установил радиолокационный контакт с целью, после чего пилот получил разрешение на ее поражение. Дрон сбили в 05:01.

По предварительным данным, его обломки упали в безлюдной местности между двумя селами.

Стоит отметить, что это уже четвертый дрон, сбитый над Румынией в 2026 году.

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