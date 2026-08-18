У ніч проти 18 серпня Москву та Московську область атакували безпілотниками.

Про це повідомляють російські ЗМІ, мер Москви Сергій Собянін та OSINT-ресурси.

Атака дронів на Москву 18 серпня: що відомо

Приблизно з 02:33 Сергій Собянін почав повідомляти про роботу російської протиповітряної оборони та нібито збиття безпілотників.

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Спочатку він заявив про шість дронів, однак протягом наступних годин їх кількість стрімко зростала. Згодом Собянін повідомив уже про 40 безпілотників, а близько 04:22 — про 83.

Пізніше мер Москви заявив про значно більший масштаб атаки. За його словами, від вечора 17 серпня до 05:00 18 серпня у напрямку Московського регіону нібито летіли 620 БпЛА.

Собянін стверджує, що безпосередньо у Московському регіоні було знищено 180 безпілотників. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов зі свого боку заявив, що вночі та вранці сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби нібито збили над територією області понад 150 дронів.

Паралельно у соціальних мережах почали з’являтися відео пожеж у Москві та області. OSINT-ресурси повідомляли про наслідки атаки та роботу російської ППО.

У Підмосков’ї спалахнув склад Wildberries

Одним із пошкоджених об’єктів став логістичний комплекс Wildberries у районі Атлант-Парку в Богородському міському окрузі Московської області.

Спочатку у Wildberries повідомили, що внаслідок атаки комплекс зазнав незначних пошкоджень — уламки зачепили стіну будівлі. У компанії також заявили, що працівників завчасно евакуювали відповідно до вимог безпеки, а товари не постраждали.

Згодом губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про влучання безпілотника у склад Wildberries та пожежу.

За його словами, займання вдалося локалізувати. Попередньо, постраждалих немає.

Воробйов також повідомив про інші пошкодження внаслідок нічної атаки.

Зокрема, уламки впали на торговельний павільйон у районі ТЦ Глобус. Також, за його словами, пошкоджено будівлі РАГСу та автомобілі.

Крім того, близько 04:30 у російських пабліках почала поширюватися інформація про можливу атаку на Московський нафтопереробний завод. Офіційного підтвердження ураження НПЗ наразі немає.

Повний масштаб наслідків атаки на Москву та Московську область уточнюється.

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