Массированная атака дронов на Москву: в регионе вспыхнули пожары, пострадал Wildberries
В ночь против 18 августа Москву и Московскую область атаковали беспилотники.
Об этом сообщают российские СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин и OSINT-ресурсы.
Атака дронов на Москву 18 августа: что известно
Примерно с 02:33 Сергей Собянин начал сообщать о работе российской противовоздушной обороны и якобы сбитых дронах.
Сначала он заявил о шести дронах, но в течение следующих часов их количество стремительно росло. Позже Собянин сообщил уже о 40 беспилотниках, а около 04:22 — о 83.
Потом мэр Москвы заявил о гораздо большем масштабе атаки. По его словам, с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в сторону Московской области якобы летели 620 БПЛА.
Собянин утверждает, что непосредственно в Московском регионе было сбито 180 дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы якобы сбили над территорией области более 150 дронов.
Параллельно в соцсетях начали появляться видео пожаров в Москве и области. OSINT-ресурсы сообщали о последствиях атаки и работе российской ПВО.
В Подмосковье загорелся склад Wildberries
Одним из поврежденных объектов стал логистический комплекс Wildberries в районе Атлант-Парка в Богородском городском округе Московской области.
Сначала в Wildberries сообщили, что в результате атаки комплекс получил незначительные повреждения — обломки задели стену здания. В компании также заявили, что сотрудников своевременно эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, а товары не пострадали.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании беспилотника в склад Wildberries и о пожаре.
По его словам, пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.
Воробьев также рассказал о других повреждениях в результате ночной атаки.
В частности, обломки упали на торговый павильон в районе ТЦ Глобус. По его словам, повреждены здания РАГСа и автомобили.
Кроме того, около 04:30 в российских пабликах начала распространяться информация о возможной атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод. Официального подтверждения поражения НПЗ пока нет.
Полный масштаб последствий атаки на Москву и Московскую область уточняется.