В ночь против 18 августа Москву и Московскую область атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российские СМИ, мэр Москвы Сергей Собянин и OSINT-ресурсы.

Атака дронов на Москву 18 августа: что известно

Примерно с 02:33 Сергей Собянин начал сообщать о работе российской противовоздушной обороны и якобы сбитых дронах.

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Сначала он заявил о шести дронах, но в течение следующих часов их количество стремительно росло. Позже Собянин сообщил уже о 40 беспилотниках, а около 04:22 — о 83.

Потом мэр Москвы заявил о гораздо большем масштабе атаки. По его словам, с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в сторону Московской области якобы летели 620 БПЛА.

Собянин утверждает, что непосредственно в Московском регионе было сбито 180 дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы якобы сбили над территорией области более 150 дронов.

Параллельно в соцсетях начали появляться видео пожаров в Москве и области. OSINT-ресурсы сообщали о последствиях атаки и работе российской ПВО.

В Подмосковье загорелся склад Wildberries

Одним из поврежденных объектов стал логистический комплекс Wildberries в районе Атлант-Парка в Богородском городском округе Московской области.

Сначала в Wildberries сообщили, что в результате атаки комплекс получил незначительные повреждения — обломки задели стену здания. В компании также заявили, что сотрудников своевременно эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности, а товары не пострадали.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании беспилотника в склад Wildberries и о пожаре.

По его словам, пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Воробьев также рассказал о других повреждениях в результате ночной атаки.

В частности, обломки упали на торговый павильон в районе ТЦ Глобус. По его словам, повреждены здания РАГСа и автомобили.

Кроме того, около 04:30 в российских пабликах начала распространяться информация о возможной атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод. Официального подтверждения поражения НПЗ пока нет.

Полный масштаб последствий атаки на Москву и Московскую область уточняется.

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