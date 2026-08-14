У ніч проти 14 серпня Москва та Ленінградська область РФ зазнали атаки безпілотників. У районі російського порту Усть-Луга зафіксували пошкодження, після чого там спалахнула пожежа.

Про атаку повідомили представники російської влади та місцеві Telegram-канали.

Атака дронів на Москву 14 серпня

Мер Москви Сергій Собянін почав повідомляти про безпілотники, які наближалися до російської столиці, ще пізно ввечері 13 серпня.

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О 23:44 він заявив, що російська ППО нібито збила два дрони, які летіли в напрямку Москви.

Вже близько 06:00 14 серпня Собянін повідомив про нібито знищення ще десяти безпілотників. Водночас у цьому повідомленні він не уточнив, чи прямували ці БпЛА безпосередньо на Москву.

Інформації про можливі пошкодження або постраждалих у російській столиці наразі немає.

Пожежа в порту Усть-Луга після атаки дронів

Під масованою атакою безпілотників уночі опинилася і Ленінградська область РФ.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко станом на 06:21 заявляв про нібито знищення 51 безпілотника та підтвердив пошкодження в районі порту Усть-Луга.

– Внаслідок пошкодження зафіксовано загоряння в порту Усть-Луга. Фахівці розпочали гасіння. Бойові дії тривають, – заявив губернатор Ленінградської області.

Зауважимо, що Усть-Луга розташована на узбережжі Балтійського моря та є одним із великих російських портів, через який, зокрема, здійснюється перевалка вантажів та експорт енергоресурсів.

Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала атаку та не повідомляла про можливу причетність до неї.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії атакували безпілотники — у порту Усть-Луга спалахнула пожежа, водночас українська сторона заявила про успішну спецоперацію по нафтовій інфраструктурі.

31 березня також повідомлялося, що вночі ударні дрони вчергове атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.

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