Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до двох громадян Польщі, які атакували українських підлітків у Бидгощі. Він закликав їх добровільно з’явитися до поліції, оскільки їх все одно буде знайдено.

Про це пише польське видання Onet.

Туск засудив напад на українських підлітків у Бидгощі

– Цих двох “відважних” громадян, які напали на 12-річну та 14-річну дитину, розшукують. Я маю для них інформацію. До кінця тижня вас буде затримано. Для вас буде набагато краще, можете запитати знайомого юриста, якщо ще сьогодні з’явитеся в поліції, – сказав прем’єр-міністр Дональд Туск перед засіданням уряду у вівторок, 18 серпня.

Як відомо, двоє дітей з України, 14-річна дівчинка та її 12-річний брат, зазнали нападу двох дорослих на дитячому майданчику в Бидгощі.

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Інцидент стався у п’ятницю, 14 серпня, поблизу залізничного вокзалу. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що агресорів спровокувало те, що діти спілкувалися українською мовою.

Брата і сестру спочатку ображали словесно, а потім застосували до них фізичну силу. Дорослі викручували їм руки, зламали іграшковий дрон. Мати дітей отримала консульсько-правову допомогу. Поліція розшукує нападників.

Воєводське управління поліції в Бидгощі повідомило, що на території міста правоохоронці затримали двох людей. Це 46-річна жінка та 34-річний чоловік. Як зазначається в повідомленні, затримані можуть бути пов’язані з інцидентом, наразі за їхньої участі проводяться необхідні процесуальні дії.

– Ми всі обурені черговою інформацією про агресивну поведінку двох людей у Бидгощі щодо двох дітей з України на дитячому майданчику. Незалежно від того, що деякі думають про Україну, ми знаємо про останні події, знаємо, що не все гаразд ні з українського, ні з польського боку, ми це усвідомлюємо, але нападати на дітей – це антипольська діяльність. Ми, поляки, завжди дуже пишалися тим, як ставимося до наших дітей і до дітей, які шукають у нас гостинності, – сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що наразі нападників розшукують і ймовірно затримають до кінця тижня.

– Для вас буде набагато краще, можете запитати знайомого юриста, якщо ще сьогодні з’явитеся в поліції. Ваше становище буде набагато гіршим, коли наприкінці тижня вас затримають і ви відповідатимете за те, що зробили. Така безкоштовна, сердечна юридична порада від мене, – наголосив глава уряду.

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