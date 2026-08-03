Генеральне консульство України у Вроцлаві відреагувало на напад на трьох українських громадян у місті Кожухів Любуського воєводства.

Дипломати заявили, що підтримують зв’язок із постраждалими, а польська поліція наразі встановлює всі обставини та можливі мотиви інциденту.

Напад на трьох українців у Польщі: що відомо

У Генеральному консульстві України у Вроцлаві повідомили, що уважно стежать за розслідуванням нападу на трьох громадян України.

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За інформацією дипустанови, внаслідок інциденту постраждали троє українців. Обставини події та її можливі мотиви наразі з’ясовують польські правоохоронці.

У консульстві наголосили, що рішуче засуджують будь-які прояви ненависті, насильства та агресії.

– Генеральне консульство перебуває на зв’язку з постраждалими, а також із компетентними органами та готове у межах своїх повноважень надати необхідну консульську допомогу громадянам України, – йдеться у заяві.

Також українських громадян у Польщі закликали зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації та у разі будь-яких протиправних дій негайно звертатися до поліції й дипломатичних установ України.

За даними видання InPoland.net.pl, інцидент стався ввечері 1 серпня близько 21:25 на території хостелу, де проживають українці.

Потерпілі розповіли журналістам, що відпочивали біля припаркованого автомобіля, де звучали українські, польські та іноземні пісні. За словами одного з них, конфлікт розпочався після того, як повз компанію проходив чоловік, який звернув увагу на музику.

Після словесної суперечки, як стверджують українці, один із нападників вигукнув “Їдь до України!”, після чого повернувся разом із групою чоловіків. Згодом між ними сталася бійка.

Наступного дня, 2 серпня, потерпілі дали свідчення поліції. Правоохоронці зафіксували тілесні ушкодження та оформили матеріали справи.

Крім того, українці повідомили слідчим про приватну камеру відеоспостереження, встановлену на сусідній будівлі, яка, за їхніми словами, могла зафіксувати момент нападу.

Наразі польська поліція офіційно не повідомляла про можливі мотиви інциденту, затримання підозрюваних чи результати розслідування.

Напади на українців у Польщі

Останнім часом у Польщі зафіксували ще кілька нападів на громадян України.

Так, 1 серпня у Гдині правоохоронці затримали 76-річного громадянина Польщі, який, за даними слідства, двічі вдарив дерев’яною палицею по голові 40-річну українку та втік із місця події.

Крім того, у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Суд взяв підозрюваних під варту на три місяці.

На тлі цих подій Міністерство внутрішніх справ Польщі заявило, що подібні злочини отримуватимуть належну реакцію правоохоронців. Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на ці інциденти.

27 липня у польському Вроцлаві побили українців через те, що говорили рідною мовою. Суд у Вроцлаві відправив під тримісячний арешт двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари.

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