14 серпня у польському Бидгощі двоє неповнолітніх українців стали жертвами агресії через те, що розмовляли між собою українською мовою. Інцидент стався у парку біля вокзалу.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Гданську.

Напад на українців у Бидгощі 14 серпня

За даними генконсульства, на дітей — 14-річну дівчинку та її 12-річного брата — напали чоловік і жінка, які перебували у парку з маленькою собакою.

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Спочатку нападники ображали дітей нецензурною лайкою та погрожували їм через їхню національність. Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство.

Зокрема, нападники викрутили руку дівчинці, після чого зламали іграшковий дрон її брата. Уламки пристрою вони кинули в хлопця, через що дитина дістала подряпини.

У консульстві повідомили, що оперативно відреагували на інцидент. Дипломати підтримують постійний зв’язок із матір’ю дітей та надали їй необхідну консульсько-правову допомогу.

Заяву про напад уже подали до поліції. Правоохоронці розшукують чоловіка та жінку, причетних до інциденту.

Наразі фізичному здоров’ю дітей нічого не загрожує, проте вони пережили сильний емоційний стрес.

У Генеральному консульстві України закликали всіх, хто був свідком нападу в парку біля вокзалу або має інформацію про можливих нападників, невідкладно звернутися до польської поліції. Там наголосили, що свідчення очевидців можуть допомогти встановити особи правопорушників.

У диппредставництві також засудили прояви ксенофобії та заявили, що не залишать інцидент без правового реагування.

Питання безпеки українців і протидії проявам нетерпимості планують обговорити найближчими днями під час зустрічі представників консульства з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та керівниками поліції.

6 серпня стало відомо, що у Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

18 липня у польській Легниці жінка вдарила двох 13-річних громадянок України.

У Польщі затримали чоловіка, який ображав українських дітей у автобусі.

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