Президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної кампанії економічного тиску та ізоляції Ірану, назвавши її найнищівнішою економічною операцією, яку коли-небудь застосовували проти будь-якої країни.

Про це Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп про економічну війну проти Ірану

За словами американського президента, Тегеран мав можливість укласти угоду зі США, однак не скористався нею.

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Тепер Трамп обіцяє перейти до безпрецедентного економічного тиску та міжнародної ізоляції Ірану.

— Сьогодні я оголошую про найнищівнішу економічну операцію, яку коли-небудь застосовували проти будь-якої країни. Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу, — заявив Трамп.

Президент США також заявив про важке становище Ірану після бойових дій. За його словами, іранський військово-морський флот знищений, військово-повітряні сили розгромлені, військові заводи зруйновані, а національна валюта різко знецінилася.

Окреме попередження американський президент адресував державам, які продовжать підтримувати Тегеран.

За його словами, країни, які дозволятимуть своїм фінансовим установам, компаніям, аеропортам або державним структурам допомагати Ірану, можуть самі зіткнутися із серйозними економічними наслідками.

Трамп заявив, що мають бути припинені контрабанда іранської нафти, валютні свопи, грошові перекази, робота обмінних пунктів, суднових реєстрів та підставних компаній, які допомагають Тегерану обходити обмеження.

Американський президент назвав майбутні заходи “Економічний день Д” та закликав союзників США долучитися до ізоляції Ірану.

Трамп також вкотре заявив, що Вашингтон не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

Раніше Трамп уже заявляв про намір зробити ставку на економічний тиск на Тегеран замість відновлення масштабної військової операції.

В інтерв’ю Axios американський президент говорив, що США спостерігають за ситуацією в Ірані та враховують високий рівень інфляції й нестачу коштів у країни.

Тоді Трамп стверджував, що Тегеран має серйозні економічні проблеми, а американська військово-морська блокада додатково посилює тиск на іранську економіку.

При цьому президент США не озвучував нових погроз щодо масштабної військової операції, роблячи акцент саме на економічних важелях впливу.

Джерело : Суспільне

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