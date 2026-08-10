Президент США Дональд Трамп готовий посилити економічний тиск на Іран замість нової військової операції.

Про це сам американський лідер заявив в інтерв’ю Axios.

Трамп про економічний тиск на Іран: що відомо

За інформацією Axios, ще тиждень тому президент США був близький до рішення про відновлення масштабної військової операції проти Ірану. Однак нині він не озвучує нових військових погроз і робить акцент на економічному тиску.

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Трамп також не став різко реагувати на затримку з боку Ірану щодо домовленості про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Напередодні Тегеран передав Вашингтону новий перелік вимог у межах переговорів.

— Ми намагаємося не привертати до цього уваги. Ми ведемо з ними переговори лише частково. Ми просто спостерігаємо за Іраном, враховуючи його величезну інфляцію і той факт, що вони не мають грошей, — сказав Трамп.

За словами президента США, Іран перебуває у складному економічному становищі й не має достатньо коштів навіть для утримання власних Збройних сил. Він також заявив, що американська військово-морська блокада посилила економічні проблеми Тегерана.

Водночас Трамп зазначив, що зниження світових цін на нафту пом’якшує наслідки конфлікту для американських споживачів.

— Усе налагодиться. Завжди все налагоджується. Це як шахова партія, — додав президент США, коментуючи переговорний процес з Іраном.

Раніше Axios повідомляв, що США, Іран та Оман наблизилися до тимчасової угоди щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

За даними джерел видання, документ передбачає 60-денне перемир’я у протоці, відсутність мит для суден та поступове розмінування морського коридору.

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