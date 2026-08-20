Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной кампании экономического давления и изоляции Ирана, назвав ее самой разрушительной экономической операцией, которую когда-либо применяли против какой-либо страны.

Об этом Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп об экономической войне против Ирана

По словам американского президента, у Тегерана была возможность заключить соглашение с США, но он ею не воспользовался.

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Теперь Трамп обещает перейти к беспрецедентному экономическому давлению и международной изоляции Ирана.

— Сегодня я объявляю о самой разрушительной экономической операции, которую когда-либо применяли против какой-либо страны. Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба, — заявил Трамп.

Президент США также рассказал о тяжелом положении Ирана после боевых действий. По его словам, иранский военно-морской флот уничтожен, военно-воздушные силы разгромлены, военные заводы разрушены, а национальная валюта резко обесценилась.

Отдельное предупреждение американский президент адресовал странам, которые продолжат поддерживать Тегеран.

По его словам, страны, которые будут позволять своим финансовым учреждениям, компаниям, аэропортам или государственным структурам помогать Ирану, могут сами столкнуться с серьезными экономическими последствиями.

Трамп заявил, что должны быть прекращены контрабанда иранской нефти, валютные свопы, денежные переводы, работа обменных пунктов, судовых реестров и подставных компаний, которые помогают Тегерану обходить ограничения.

Американский президент назвал предстоящие меры “Экономическим днем Д” и призвал союзников США присоединиться к изоляции Ирана.

Трамп также в очередной раз заявил, что Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Ранее Трамп уже заявлял, что собирается сделать ставку на экономическое давление на Тегеран вместо возобновления масштабной военной операции.

В интервью Axios американский президент говорил, что США следят за ситуацией в Иране и учитывают высокий уровень инфляции и нехватку средств в стране.

Тогда Трамп утверждал, что у Тегерана серьезные экономические проблемы, а американская военно-морская блокада еще больше усиливает давление на иранскую экономику.

При этом президент США не высказывал новых угроз о масштабной военной операции, делая акцент именно на экономических рычагах влияния.

Источник : Суспільне

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