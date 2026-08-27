У Санкт-Петербурзі вранці 27 серпня вибухнув автомобіль, у якому перебували російський військовослужбовець та його дружина. Внаслідок інциденту чоловік загинув, жінка дістала тяжкі травми.

Про це повідомляють російські ЗМІ, Слідчий комітет РФ та Telegram-канали.

Вибух у Петербурзі 27 серпня: що відомо

За даними російського видання Фонтанка, вибух стався близько 10:00 на Колпінському шосе у районі Шушари, поблизу магазину Магніт. За попередньою інформацією, подружжя саме почало від’їжджати від будинку, коли в машині спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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Очевидці повідомляли про потужний вибух. За їхніми словами, автомобіль фактично розірвало, а люди, які перебували всередині, зазнали тяжких травм. Російські Telegram-канали також пишуть про пошкодження інших автомобілів і можливі пошкодження будівлі магазину.

Фонтанка стверджує, що за кермом автомобіля перебував російський підполковник військово-повітряних сил и ППО. Чоловік загинув на місці, тоді як його дружину доправили до медзакладу. Лікарі, за повідомленнями російських ЗМІ, борються за її життя.

Що кажуть у Слідчому комітеті РФ

Слідчий комітет Росії підтвердив факт загибелі однієї людини та госпіталізації іншої. Там заявили про порушення кримінальної справи за фактом займання автомобіля.

Наразі слідчі та криміналісти оглядають місце події разом з оперативними службами. У СК РФ також заявили, що найближчим часом призначать необхідні судові експертизи, після чого мають встановити всі обставини вибуху.

Фото: Telegram-канал Мегаполис

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