Ввечері 1 серпня у центрі Москви пролунав потужний вибух у ресторані Balzi Rossi, розташованому на першому поверсі сталінської висотки на Кудрінській площі. Попередньо, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали із посиланням на джерела та очевидців.

Вибух у ресторані Balzi Rossi у Москві: що відомо

За інформацією російських медіа, у день вибуху ресторан Balzi Rossi був зачинений для відвідувачів — там проводили приватний захід.

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Джерело Інтерфаксу у правоохоронних органах повідомило, що внаслідок вибуху є загиблі, однак їхню точну кількість ще встановлюють. За попередніми даними, близько 20 людей дістали поранення.

Водночас російські Telegram-канали наводять різні дані щодо наслідків інциденту, зокрема, що загинули троє людей, проте кількість постраждалих різниться від семи до 21 особи.

Очевидець розповів Telegram-канал ASTRA, що в ресторані Balzi Rossi проходило святкування дня народження генерала. Поруч із рестораном було припарковано багато автомобілів із чорними номерами.

Чорні номери зазвичай використовуються на транспорті збройних сил та деяких інших силових відомств РФ.

Крім того, поряд стояв автобус Росгвардії.

Російський журналіст Олег Кашин припускає, що день народження міг святкувати головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко.

За ще однією версією, у ресторані Balzi Rossi проходило весілля на 50 осіб.

Попередня причина вибуху

За даними російських ЗМІ, вибух міг статися через газовий балон на кухні ресторану. Проте ті ж прокремлівські Telegram-канали повідомляють, що в цьому будинку газу взагалі не було.

Згодом Astra повідомила, що внаслідок вибуху 17 людей перебувають у тяжкому стані. За однією з версій слідчих, невідомий проніс до ресторану Balzi Rossi невстановлену річ, після чого пролунав вибух.

На тлі надзвичайної події в Москві скасували старт Нічного велофестивалю, який мав розпочатися ввечері на Садовому кільці.

У грудні 2025 року у Москві в автівці підірвали російського генерала Фаніла Сарварова. Він обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ.

Фото: Astra

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