У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5 тисяч бойових дронів дальнього радіуса дії для України. Одна з моделей матиме дальність польоту до 1500 км, а перші безпілотники планують передати Україні вже цього року.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Німеччина виробить понад 5 тисяч далекобійних дронів для України

Виробництво запустили на підприємстві поблизу Мюнхена. Над проєктом працюють німецько-американська оборонна компанія Auterion та українська Airlogix, які створили спільне підприємство.

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Компанії вже оголосили про виготовлення перших безпілотників.

Йдеться про замовлення уряду Німеччини, виконання якого планують завершити до середини 2027 року. За даними джерел Handelsblatt в оборонній галузі, вартість контракту становить близько €300 млн.

Крім виробничої лінії поблизу Мюнхена, випуск безпілотників планують налагодити ще на одному підприємстві на сході Німеччини.

Спільне підприємство Auterion та Airlogix також розраховує отримати додаткові замовлення та укласти довгостроковий контракт.

Дальність до 1500 км та ШІ проти РЕБ

Проєкт передбачає виробництво двох моделей бойових дронів. Перша матиме середню дальність польоту, друга зможе долати до 1500 км.

Безпілотники призначені для ураження цілей противника та не передбачають повернення після виконання завдання.

Auterion відповідає за програмне забезпечення та операційну систему дронів, тоді як українська Airlogix постачає апаратну частину.

У безпілотниках також використовуватимуть технології штучного інтелекту, які мають підвищити їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр заявив, що запуск виробничої лінії дозволить Німеччині масово випускати відносно недорогу високоточну зброю.

За його словами, постачання перевірених у бойових умовах систем розпочнеться вже у 2026 році.

Гендиректор Airlogix Віталій Колесніченко зазначив, що проєкт поєднує українські розробки, автономне програмне забезпечення Auterion та промислові потужності Німеччини.

Раніше німецький уряд також виділив €90 млн на фінансування закупівлі 50 тисяч українських безпілотників Shrike для потреб Сил оборони України.

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