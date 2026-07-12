Німеччина профінансує закупівлю 50 тисяч ударних дронів для України, повідомляє Reuters.

Німеччина дає 50 тис. ударних дронів Україні

Це замовлення – одна з найбільших відомих закупівель дронів для Києва західним урядом, повідомляє Reuters.

Замовлення стосується дронів-камікадзе Shrike українського виробника БпЛА SkyFall, оснащених програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion.

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Технологія дає безпілотнику змогу самостійно відстежувати та уражати рухомі цілі на фінальній ділянці польоту.

Під час повномасштабної війни проти Росії Україна значною мірою покладається на ефективність безпілотників. Країна щороку виробляє мільйони дронів, тоді як українські військові щодня завдають за їхньою допомогою тисячі ударів.

Генеральний директор компанії Auterion Лоренц Майєр підтвердив, що вартість контракту становить близько €90 млн. За його словами, проєкт фінансує одна з європейських країн.

Частину безпілотників уже передали українському уряду, а решту планують доправити до кінця року.

У компанії SkyFall також підтвердили участь Німеччини в проєкті, однак відмовилися розкривати деталі закупівлі. Міністерства оборони України та ФРН цю інформацію не коментували.

Недорогий безпілотник Shrike використовують в Україні з 2023 року. Останнім часом він також привернув значну увагу за кордоном.

Модифікація Shrike 10-F, створена SkyFall спільно з британською компанією Skycutter, посіла перше місце за підсумками початкового етапу конкурсу Пентагону. Він відбувається в межах програми вартістю $1,1 млрд, яка передбачає закупівлю сотень тисяч ударних дронів односторонньої дії.

Майєр також повідомив, що протягом цього року Auterion у співпраці з різними виробниками допомагає поставити Україні загалом 100 тис. безпілотників. Їхнє виробництво фінансують західні країни.

До цієї програми також входить контракт Пентагону вартістю $50 млн на постачання безпілотників.

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