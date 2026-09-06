Взрывы на Рязанском НПЗ прогремели в ночь против 6 сентября. Вероятно, причиной стала атака беспилотников. На заводе вспыхнул пожар.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы на Рязанском НПЗ 6 сентября: какие последствия

В сети появились видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видны пожар и густые клубы дыма. Утверждается, что горит территория Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

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Также в соцсетях распространяют видеозаписи, на которых в небе над Рязанью заметны неизвестные беспилотники.

Проектная мощность Рязанского НПЗ составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России. Рязанский НПЗ принадлежит российской компании Роснефть.

Этой ночью под массированной атакой беспилотников оказалась и Ростовская область России.

Налет продолжался более трех часов. Мощные взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске и прилегающих к ним районах.

Работа противовоздушной обороны и возможные попадания сопровождаются громкими звуками.

В регионе фиксируют последствия атаки. В Ростове жители ощущают сильный запах дыма, также виден пожар.

Напомним, 31 июля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод после атаки ВСУ прекратил переработку нефти и может остановиться на период около двух недель.

Рязанский НПЗ приостанавливал работу после атаки беспилотников в мае этого года. Тогда была повреждена часть его инфраструктуры.

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