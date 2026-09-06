Взрывы на Рязанском НПЗ 6 сентября: завод атаковали БпЛА, вспыхнул пожар
Взрывы на Рязанском НПЗ прогремели в ночь против 6 сентября. Вероятно, причиной стала атака беспилотников. На заводе вспыхнул пожар.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы на Рязанском НПЗ 6 сентября: какие последствия
В сети появились видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видны пожар и густые клубы дыма. Утверждается, что горит территория Рязанского нефтеперерабатывающего завода.
Также в соцсетях распространяют видеозаписи, на которых в небе над Рязанью заметны неизвестные беспилотники.
Проектная мощность Рязанского НПЗ составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России. Рязанский НПЗ принадлежит российской компании Роснефть.
Этой ночью под массированной атакой беспилотников оказалась и Ростовская область России.
Налет продолжался более трех часов. Мощные взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске и прилегающих к ним районах.
Работа противовоздушной обороны и возможные попадания сопровождаются громкими звуками.
В регионе фиксируют последствия атаки. В Ростове жители ощущают сильный запах дыма, также виден пожар.
Напомним, 31 июля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод после атаки ВСУ прекратил переработку нефти и может остановиться на период около двух недель.
Рязанский НПЗ приостанавливал работу после атаки беспилотников в мае этого года. Тогда была повреждена часть его инфраструктуры.