Рязанський нафтопереробний завод, який належить російській компанії Роснефть, після атаки Сил оборони України припинив переробку нафти та може залишатися зупиненим близько двох тижнів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки

За даними агентства, підприємство припинило роботу у середу після нічної атаки українських безпілотників.

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Одне із джерел Reuters повідомило, що відновлення роботи заводу може тривати приблизно два тижні.

Як пояснює агентство, після аварійної зупинки нафтопереробних підприємств потрібно чимало часу, щоб знову запустити установки первинної та вторинної переробки, налагодити технологічні процеси та відновити виробництво пального відповідної якості.

Попри зупинку виробництва, станом на 31 липня Рязанський НПЗ продовжував виставляти на продаж бензин і дизельне паливо на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі.

За даними Reuters, у 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти, що становить близько 4,9% усієї російської нафтопереробки.

Минулого року завод виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,3 млн тонн мазуту.

Reuters також зазначає, що Рязанський НПЗ уже призупиняв роботу після атаки безпілотників у травні цього року, коли була пошкоджена частина його інфраструктури.

Нагадаємо, що Рязанський нафтопереробний завод було уражено у ніч проти 29 липня.

За інформацією Генштабу, на території підприємства зафіксували щонайменше п’ять влучань, після яких виникли пожежі.

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