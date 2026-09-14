Канада закупить для України ракети-перехоплювачі PAC-3 до систем Patriot, а також надасть ракети AIM-9 та AIM-120 для посилення протиповітряної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телемарафону Єдині новини під час візиту до Канади.

Зеленський розкрив деталі допомоги Канади для ППО

За словами Зеленського, захист українського неба залишається пріоритетом номер один. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про закупівлю ракет PAC-3 для систем Patriot на суму 350 млн канадських доларів — близько $270 млн.

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Окрім ракет для Patriot, Зеленський обговорив із Карні постачання AIM-9 та AIM-120.

— Це відповідні ракети, які ми використовуємо також як ППО для систем протиповітряної оборони NASAMS, які прикривають багато різних об’єктів, зокрема енергетичних, — розповів президент.

Зеленський зазначив, що ці ракети також застосовуються на винищувачах F-16.

За його словами, канадський пакет допомоги для української ППО передбачатиме як фінансування, так і безпосереднє постачання окремих ракет.

Крім того, Україна та Канада мають додаткові домовленості щодо закупівлі необхідного озброєння в інших держав.

— І ще є деякі домовленості, які потребують його прямого діалогу з іншими лідерами, які напряму Україні щось продати не можуть через різні причини, — сказав Зеленський.

F-16 проти реактивних дронів та нова розробка України й Канади

Зеленський також розповів, що ракети AIM-9 та AIM-120 Україна використовує, зокрема, на винищувачах F-16 для боротьби з реактивними дронами.

За його словами, застосування таких ракет є дорогим, однак у випадках, коли іншого способу знищити реактивний безпілотник немає, до перехоплення залучають F-16.

— Це дорого, але іноді, коли нічим не можна збити той чи інший реактивний дрон, людське життя важливіше і дорожче, то іноді задіювали F-16 проти таких дронів, — заявив президент.

Під час візиту до Канади Зеленському також представили українсько-канадську розробку — дешевшу ракету для боротьби з реактивними дронами.

За словами президента, ракету вже створили, а наступним етапом мають стати випробування безпосередньо в Україні.

— Хлопці вже побудували її, ми чекаємо на те, щоб канадські та українські хлопці приїхали до нас в Україну і щоб було живе випробування, — сказав Зеленський.

Він додав, що над рішеннями для знищення реактивних дронів в Україні зараз працюють кілька команд, а власне виробництво таких засобів залишається пріоритетом.

Нагадаємо, що 10 вересня прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення 350 млн канадських доларів — близько $270 млн — на закупівлю ракет-перехоплювачів для української ППО.

За його словами, угоду щодо придбання перехоплювачів уже фіналізували через механізм Jumpstart. Допомога має посилити захист українського неба та критичної інфраструктури від російських атак.

Канада також оголосила про кредитні гарантії на 430 млн канадських доларів — майже $330 млн — для закупівлі Україною природного газу на опалювальний сезон.

Джерело : Укрінформ

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