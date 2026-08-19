Президент США Дональд Трамп хоче провести нову зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені та обговорює таку можливість зі своїми радниками.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та інших обізнаних співрозмовників.

Трамп хоче нової зустрічі з Кім Чен Ином

За даними джерел WSJ, Трамп розглядає можливість зустрітися з Кім Чен Ином під час своєї наступної поїздки до Азії, яка може відбутися в листопаді.

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Зокрема, американський президент має намір взяти участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені, тож саме під час цієї поїздки потенційно можуть відбутися переговори з лідером КНДР.

Водночас офіційна підготовка зустрічі поки що не починалася. У Білому домі стверджують, що переговори Трампа і Кім Чен Ина можуть відбутися у належний час.

За інформацією WSJ, Трамп бачить у новому саміті можливість відновити прямий діалог із Пхеньяном та повернутися до переговорів щодо ядерної програми КНДР.

Однак частина американських посадовців та експертів сумнівається, що нова зустріч здатна принести швидкий результат. Від часу попередніх переговорів із Трампом Північна Корея суттєво розширила свої ядерні можливості.

Трамп намагався організувати зустріч із Кім Чен Ином і під час азійського турне восени минулого року. У Пхеньяні тоді дали зрозуміти, що не заперечують проти переговорів, однак сторонам не вистачило часу для узгодження організаційних питань.

Трамп і Кім Чен Ин: як пройшли попередні зустрічі

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп тричі проводив особисті переговори з Кім Чен Ином.

Перший історичний саміт лідерів США та КНДР відбувся у Сінгапурі в червні 2018 року. Тоді сторони підписали декларацію, яка передбачала рух до денуклеаризації Корейського півострова.

Другий саміт у Ханої в лютому 2019 року завершився достроково без угоди. За кілька місяців Трамп і Кім зустрілися у демілітаризованій зоні між двома Кореями. Тоді Трамп став першим чинним президентом США, який ступив на територію Північної Кореї.

Попри три особисті зустрічі, домовитися про згортання ядерної програми КНДР сторонам не вдалося.

Відтоді ситуація суттєво змінилася. Пхеньян поглибив військову співпрацю з Москвою, постачає Росії озброєння та направляє військових для участі у війні проти України.

Водночас Трамп продовжує наголошувати на своїх особистих відносинах із Кім Чен Ином.

Нещодавно президент США, коментуючи скорочення військових навчань із Південною Кореєю, знову заявив про свої “дуже добрі стосунки” з північнокорейським лідером.

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